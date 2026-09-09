Basura en Montevideo: más de 700.000 denuncias en un año, la meta que no logró cumplir la IM y el plan piloto con 450 contenedores con llave digital

El departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM) recibió 727.637 reclamos de vecinos vinculados a la basura durante 2025, la mayoría de ellos por residuos esparcidos en la vía pública o dejados fuera de los contenedores.

Los datos fueron presentados días atrás por la directora de la División Limpieza y Gestión de Residuos, Chiara Fioretto, y el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, ante la Junta Departamental, en el marco de la rendición de cuentas 2025.

Según explicó Fioretto, la Intendencia recibió y atendió la totalidad de las 727.637 solicitudes vinculadas a la limpieza en 2025, un 9% menos que el año anterior (71.050 reclamos menos). Del total, el 57% correspondió a residuos esparcidos en la vereda y el 21% a basura dejada fuera del contenedor.

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La directora señaló, además, que el 45% de los reclamos del año se concentró en los municipios B, C y CH , que son justamente los que todavía no cuentan con el sistema de recolección intradomiciliaria e intrapredial, es decir, el retiro puerta a puerta que sustituye a los contenedores en la calle.

El Municipio CH abarca zonas de Tres Cruces, Larrañaga, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas. El Municipio B, en tanto, abarca zonas de Ciudad Vieja, Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, parte de Aguada, La Comercial y Tres Cruces. El Municipio C incluye barrios como Prado, Athaualpa, Capurro, Bella Vista, Arroyo Seco, Aguada y Reducto.

La meta de recolección que la comuna no pudo cumplir

Por otra parte, la comuna comunicó que no logró cumplir en 2025 la meta que se había fijado para la frecuencia de recolección de los contenedores instalados en la calle.

Fioretto confirmó que este objetivo establecía un máximo de 20 días al año con al menos el 10% de los contenedores públicos sin ser vaciados por cuatro días o más. El resultado de 2025 fue de 49 días.

Ante la consulta de los ediles opositores, Fioretto atribuyó el incumplimiento a un conjunto de factores: medidas gremiales, camiones que se rompen en medio del recorrido y deben volver a los talleres, disponibilidad de flota y faltas puntuales de personal. La directora explicó que la Intendencia trabaja para tener información más temprana sobre la disponibilidad de camiones al inicio de cada uno de los tres turnos diarios de recolección.

La cantidad de días que lleva un contenedor sin ser recogido se puede seguir en tiempo real en la web de la IM. Por ejemplo, este miércoles en la tarde se destaca que en la zona del Prado y Capurro hay contenedores que llevan seis días o más sin ser levantados.

450 contenedores con llave digital

Herou confirmó, a su vez, que la IM avanza con su plan piloto de contenedores con sistema de llave digital, una tecnología que ya se utiliza en otras ciudades del mundo y que comenzará a aplicarse en la capital en 2027.

Tal como informó El País este miércoles, serán unos 150 contenedores en los municipios B, C y CH con este sistema que permite que únicamente los vecinos de la zona puedan abrir el recipiente.

"Estamos convencidos de que la tecnología que hay en el mundo tenemos que poder aplicarla. ¿Genera dudas? Claro que genera dudas, así como pasó cuando nos tocó empezar con contenedores intradomiciliarios; por eso decidimos empezar en algunos barrios", planteó el jerarca.

Los barrios específicos donde se instalarán todavía no están definidos: el director explicó que la decisión se tomará junto a los alcaldes de los tres municipios y con los concejos vecinales.