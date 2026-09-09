Delgado planteó a Orsi que convoque a los partidos para acordar nuevo plebiscito por allanamientos nocturnos y que decrete esencialidad en el puerto

Yamandú Orsi recibió en la tarde de este miércoles al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , para cerrar la serie de encuentros con líderes políticos que se había fijado desde la semana pasada .

Además de analizar el escenario internacional —en la previa a la participación de Orsi en la Asamblea General de las Naciones Unidas—, Delgado dijo que habló con el presidente sobre otros temas, como la posibilidad de analizar con todo el sistema político la habilitación de los allanamientos nocturnos y el conflicto en el puerto .

Respecto a lo primero, Delgado pidió a Orsi que convoque a una " comisión multipartidaria " para, en un " plazo perentorio ", poder acordar un texto a plebiscitar que permita habilitar los allanamientos nocturnos . Dado que implicaría modificar la Constitución de la República, se requeriría —con la aprobación de dos tercios de la Asamblea General— convocar a un nuevo plebiscito para que la ciudadanía laude sobre este tema .

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Delgado se reunirá con Orsi esta tarde y dijo que le pedirá decretar la esencialidad del puerto

"Vinimos a ser francos. Le dijimos: 'Mire, presidente, creo que el Uruguay está necesitando un instrumento para poder trabajar contra el narcotráfico y el crimen organizado '", contó Delgado en rueda de prensa a la salida de la reunión.

Álvaro Delgado se reúne con Yamandú Orsi el 9 de setiembre de 2026 Foto: Dante Fernández/FocoUy

En las elecciones de 2024 la habilitación de los allanamientos nocturnos fue objeto de un nuevo plebiscito, pero no logró superar el 50% más uno necesario para ser aprobado, ya que alcanzó el 39,9% de los votos.

Consultado sobre qué cambió desde entonces —que pudiera hacer que el resultado cambie—, Delgado dijo que la seguridad evolucionó "para peor". "Es parte del cambio de rumbo que necesita la seguridad y los instrumentos para la Policía y Fiscalía. Por eso pedimos que fuera Presidencia quien lidere comisión multipartidaria para llegar a un acuerdo en un texto. Que vaya al Parlamento, que se apruebe con 2/3 y que en un plazo acotado se pueda plebiscitar para que la Policía y la Fiscalía tengan ese instrumento", argumentó.

Por otra parte, dijo que pidió al presidente que, si este miércoles no hay un acuerdo entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores, se decrete la esencialidad de esos servicios.

La empresa —cuya concesión mayoritaria tiene la belga Katoen Natie y en 20% el Estado uruguayo— mantiene un conflicto con el sindicato de trabajadores, en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo.

"Para nosotros ya no hay mucho margen. Hay casi 80 días de paro entre el año pasado y este. Creo que Uruguay está perdiendo, ya no es un tema sectorial, sino nacional, está perdiendo producción, toda una cadena logística, el país está parado", consideró el presidente del Directorio blanco.

Y consideró que los paros ya no son "contra la empresa", sino "contra el gobierno".

Consultado sobre por qué había decidido concurrir a la reunión con Orsi —luego de solicitar que se postergara y cambiara el formato—, Delgado sostuvo que "nada es para siempre" y que había que "generar climas".

"Nosotros somos un partido de diálogo, por algo estamos acá. Ya dijimos lo que pensamos, hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando se pasaron de alguna línea que no se debe pasar, que es involucar a figuras del Partido Nacional, como fue al expresidente Lacalle Pou nosotros dijimos no hay clima para reunirse y así lo hicimos y se postergó. Esta reunión era casi 20 días atrás", dijo el excandidato presidencial.

De esta manera, se refirió a la conferencia de los legisladores frenteamplistas por el caso Cardama, en la que apuntaron al expresidente Luis Lacalle Pou por ser el "responsable político" del intento de fraude por parte del astillero al Estado uruguayo.

Cuba, Nicaragua y Venezuela

Respecto al escenario internacional, Delgado pidió a Orsi que aproveche su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York para pedir una "reapertura democrática en Cuba".

"Le dijimos que para nosotros era muy importante que el presidente del Uruguay pidiera una reapertura democrática en Cuba, que exigiera o reclamara elecciones libres y con garantías en Nicaragua, después de las declaraciones del presidente (por Daniel Ortega), y, obviamente, reclamar un calendario y un cronograma de apertura electoral en Venezuela. Nos parece clave en política internacional esos temas", sostuvo el dirigente nacionalista.