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Meteorólogo confirmó que "estamos en los últimos fríos" y adelantó cómo seguirá la semana en Uruguay

"El jueves más calor, más temperatura, llegamos a 26°C en el norte y en la capital a los 23°C, pero ya con cielo nublado a cubierto", anunció el especialista

9 de septiembre de 2026 7:25 hs
El tiempo, clima, tiempo libre, ciudad.
Foto: Leonardo Carreño

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que Uruguay transita los últimos días de frío y que en las próximas jornadas comenzará a registrarse un aumento de las temperaturas, con máximas que el jueves alcanzarán los 26 °C en el norte del país.

Según explicó el meteorólogo en su espacio con Subrayado (Canal 10), el incremento de las temperaturas estará acompañado por una mayor presencia de nubosidad y por viento proveniente del sector norte, que favorecerá además un aumento de la humedad.

Nubel Cisneros anticipó hasta 26 °C para el jueves

"El jueves más calor, más temperatura, llegamos a 26°C en el norte y en la capital a los 23°C, pero ya con cielo nublado a cubierto y en la noche desmejora por la zona norte", señaló Cisneros.

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De acuerdo con su pronóstico, el desmejoramiento comenzará durante la noche del jueves por el norte y dejará precipitaciones en distintas zonas del territorio nacional.

Las lluvias afectarán principalmente al norte, noreste, centro y parte del este del país. Sin embargo, Cisneros descartó precipitaciones para Montevideo durante esas jornadas.

"Tranquilidad, acá no llegan las lluvias ni el jueves ni el viernes", afirmó.

De esta forma, mientras algunas zonas del país tendrán lluvias hacia el cierre de la semana, en Montevideo y el área metropolitana se espera un aumento de las temperaturas sin precipitaciones durante jueves y viernes.

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