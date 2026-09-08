TCP anuncia normalización de operaciones en el puerto de Montevideo y pedirá declarar esenciales los servicios de carga contenerizada

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) informó que la operativa de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo se retomará este martes a partir de las 15:00 horas , luego de las medidas de paralización comunicadas por el sindicato TCP-Nelsury.

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Según informó Katoen Natie TCP se procederá a convocar al personal necesario para restablecer plenamente las actividades. Antes, a las 13:30, está prevista una reunión tripartita entre TCP, el sindicato y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según comunicó la terminal, las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas afectaron "severamente" la operativa y generaron perjuicios para la empresa, sus clientes, los usuarios del puerto y el conjunto de la cadena logística.

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Ante esta situación, TCP informó que dio instrucciones para solicitar formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada.

La empresa aclaró que la adopción de esa medida, así como su oportunidad y alcance, quedarán exclusivamente a criterio de las autoridades, en función de cómo evolucione la situación.

TCP también señaló que continuará analizando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, determinar eventuales responsabilidades y reclamar por los perjuicios ocasionados.