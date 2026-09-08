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TCP anuncia normalización de operaciones en el puerto de Montevideo y pedirá declarar esenciales los servicios de carga contenerizada

La empresa informó que la actividad se reanudará esta tarde tras las medidas sindicales, y planteará ante las autoridades que las tareas vinculadas a contenedores sean consideradas esenciales

8 de septiembre de 2026 13:05 hs
Contenedores en puerto de Montevideo.

Contenedores en puerto de Montevideo.

Foto: Inés Guimaraens

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) informó que la operativa de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo se retomará este martes a partir de las 15:00 horas, luego de las medidas de paralización comunicadas por el sindicato TCP-Nelsury.

Según informó Katoen Natie TCP se procederá a convocar al personal necesario para restablecer plenamente las actividades. Antes, a las 13:30, está prevista una reunión tripartita entre TCP, el sindicato y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según comunicó la terminal, las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas afectaron "severamente" la operativa y generaron perjuicios para la empresa, sus clientes, los usuarios del puerto y el conjunto de la cadena logística.

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Ante esta situación, TCP informó que dio instrucciones para solicitar formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada.

La empresa aclaró que la adopción de esa medida, así como su oportunidad y alcance, quedarán exclusivamente a criterio de las autoridades, en función de cómo evolucione la situación.

TCP también señaló que continuará analizando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, determinar eventuales responsabilidades y reclamar por los perjuicios ocasionados.

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