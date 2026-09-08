El Balón de Oro se distancia de Uruguay: tras el hito de Federico Valverde, la representación uruguaya se apaga; mirá los últimos celestes nominados

La revista France Football dio a conocer este martes la lista oficial de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro , y por segundo año consecutivo el fútbol uruguayo se quedó sin representantes entre los mejores del planeta, ya que el último fue Federico Valverde en 2024.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La nómina, integrada por figuras internacionales como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinícius Jr., Lamine Yamal y Lionel Messi, no cuenta con ningún futbolista charrúa en la pugna por el prestigioso galardón.

Para encontrar al último uruguayo en disputar el trofeo hay que remontarse a la edición 2024, cuando Federico Valverde integró el selecto grupo gracias a su rutilante temporada en Real Madrid -conquistando LaLiga de España y la Champions League- y su desempeño con la selección uruguaya.

Aquella mención de Valverde cortó una breve pausa tras la nominación de Darwin Núñez en 2022 y las históricas presencias de Luis Suárez (2017, 2018 y 2021) y Edinson Cavani (2017 y 2018), habituales en las nóminas durante cerca de una década.

La muralla uruguaya de Anfield: Ronald Araujo busca consagrarse en Liverpool ante Atlético de Madrid en el debut en la Champions League

El factor Pezzella: jerarquía, voz de mando y el ADN ganador que Diego Aguirre buscaba en Peñarol

En la lista actual destacan apariciones de nombres sudamericanos como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Vinicius Jr., además de compañeros de Valverde en el Madrid como Bellingham y Mbappé.

La ausencia de uruguayos refleja un recambio generacional en la élite europea donde, por el momento, la bandera celeste deberá esperar al próximo curso para volver a ingresar al escenario de la gala parisina.