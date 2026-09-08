El Balón de Oro se distancia de Uruguay: tras el hito de Federico Valverde, la representación uruguaya se apaga; mirá los últimos celestes nominados

La revista France Football dio a conocer este martes la lista oficial de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro, y por segundo año consecutivo el fútbol uruguayo se quedó sin representantes entre los mejores del planeta, ya que el último fue Federico Valverde en 2024.
La nómina, integrada por figuras internacionales como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinícius Jr., Lamine Yamal y Lionel Messi, no cuenta con ningún futbolista charrúa en la pugna por el prestigioso galardón.
El último nominado fue Federico Valverde en 2024
Para encontrar al último uruguayo en disputar el trofeo hay que remontarse a la edición 2024, cuando Federico Valverde integró el selecto grupo gracias a su rutilante temporada en Real Madrid -conquistando LaLiga de España y la Champions League- y su desempeño con la selección uruguaya.
Aquella mención de Valverde cortó una breve pausa tras la nominación de Darwin Núñez en 2022 y las históricas presencias de Luis Suárez (2017, 2018 y 2021) y Edinson Cavani (2017 y 2018), habituales en las nóminas durante cerca de una década.
En la lista actual destacan apariciones de nombres sudamericanos como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Vinicius Jr., además de compañeros de Valverde en el Madrid como Bellingham y Mbappé.
La ausencia de uruguayos refleja un recambio generacional en la élite europea donde, por el momento, la bandera celeste deberá esperar al próximo curso para volver a ingresar al escenario de la gala parisina.