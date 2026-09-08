El factor Pezzella: jerarquía, voz de mando y el ADN ganador que Diego Aguirre buscaba en Peñarol

Las palabras de Diego Aguirre a Referí de este lunes no dejan dudas: "Fue muy importante la llegada de (Germán) Pezzella, un campeón del mundo, y va a sumar al grupo desde todo punto de vista. Tiene historia ganadora y mucho para aportar...". La frase refleja algo que trasciende lo estrictamente táctico. En un momento trascendente del Torneo Clausura y con el objetivo de levantar el título, Peñarol no solo sumó un zaguero de nivel internacional, sino un catalizador de mentalidad competitiva.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En sus primeros minutos frente a Danubio en Jardines del Hipódromo, ubicado como líbero en la línea de tres, Germán Pezzella dejó ver destellos de lo que puede dar en el campo.

A sus 35 años, el argentino aporta una lectura táctica privilegiada, capacidad para ordenar la zaga mediante la voz de mando constante y un sentido de la ubicación que minimiza el desgaste físico.

"Escuchó mi audio, se rió y no se despertó nunca más": el emocionante momento de Santiago Homenchenko en Quedó Picando al revelar la despedida con su madre

Real Madrid vs Inter de Milán: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde por el debut de la Champions League

En una defensa que combina juventud y proyección, su presencia automatiza coberturas y simplifica la salida limpia desde el fondo.

Sin embargo, el verdadero diferencial de incorporar a un campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, e histórico de River Plate de la vecina orilla, radica puertas adentro.

Pezzella aporta el temple de quien ha disputado escenarios de máxima exigencia bajo presión. En el vestuario mirasol, esa experiencia se traduce en liderazgo natural, absorbiendo tensiones en los momentos críticos y marcando la pauta de profesionalismo diaria para los más jóvenes.

Diego Aguirre lo definió como una "grata sorpresa" por la fluidez de su acople al grupo.

En la búsqueda de una nueva Liga AUF Uruguaya, la jerarquía y costumbre ganadora de Pezzella emergen como la pieza justa para sostener la ambición de Peñarol.