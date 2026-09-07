Karim Benzema le quitó el lugar de extranjero a Darwin Núñez, quedó libre de Al-Hilal, y está "preso" en Arabia Saudita porque no lo dejan ir a otro club

El uruguayo Darwin Núñez estuvo seis meses sin poder jugar con Al-Hilal, su anterior club en Arabia Saudita, debido a que la institución decidió contratar a los pocos meses de su llegada, a Karim Benzema , quien le quitó el lugar de extranjero, por lo que solamente pudo disputar encuentros por la Champions League de Asia. Ahora, luego de haber llegado a un acuerdo para irse, el francés quedó "preso", ya que no le dan el pase en su poder.

Como informó Referí el pasado 1° de setiembre, Benzema llegó como estrella, pero en seis meses decidió dar un paso al costado y llegó a un acuerdo con Al-Hilal para hacerlo.

"Un capítulo que llega a su fin. Agradecido a Al Hilal, a mis compañeros de equipo, al personal, a los aficionados y a todos en el club por el tiempo que compartimos juntos. Deseando a Al Hilal lo mejor para el futuro", escribió el francés en su mensaje de despedida a través del perfil de la red social X.

A pesar de que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, Benzema y el club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato, por lo que ahora el delantero es agente libre.

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Ahora Karim Benzema no puede salir de Arabia Saudita

Si bien Karim Benzema rescindió de mutuo acuerdo su contrato con Al-Hilal apenas seis meses después de su llegada, su salida no significa que tenga vía libre para elegir destino.

Por ejemplo, Olympique de Lyon, club en el que despegó en sus divisiones menores, y que pretendía su regreso en este mercado de pases que acaba de terminar, vio imposible su incorporación.

El problema es que, más allá de haber terminado el vínculo con Al-Hilal, Benzema tiene contrato con la Saudi Pro League de Arabia Saudita hasta 2030, por lo que de alguna manera está "preso".

La raíz del problema está en la planificación de Al Hilal. El club saudita se reforzó con todo e invirtió más de US$ 250 millones en reforzar su plantel.

Martinelli, Summerville y Watkins fueron algunas de las grandes incorporaciones de un equipo que, además, ya contaba con otros futbolistas extranjeros.

El resultado fue que previo a romper el vínculo como sucedió, Al-Hilal comunicó a Benzema que no sería inscripto en la competición local, por lo que solo podría disputar la Champions League de Asia, la misma situación que vivió Darwin Núñez y por lo que no pudo jugar por seis meses.

De todas maneras, pese a que terminó el contrato de común acuerdo con su club, Benzema sigue ligado a la Saudi Pro League, pero sin equipo y no puede salir de Arabia Saudita, O firma para una institución árabe, o tendrá que colgar los botines, ya que quedan cuatro años hasta 2030.