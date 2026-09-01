Karim Benzema llegó como estrella a Al-Hilal, le sacó el cupo de extranjero a Darwin Núñez, estuvo seis meses, y pese a que tenía contrato, se fue del club

Al-Hilal y el jugador francés Karim Benzema acordaron de mutuo acuerdo poner fin a su relación contractual, según informó el club a través de un comunicado. El delantero llegó en febrero de este año y debido a ello, se quedó con el cupo de extranjero de Darwin Núñez, por lo que este solo pudo jugar cinco partidos más, solo por la Champions League de Asia, ya que no estaba habilitado para jugar por ninguno de los torneos locales de Arabia Saudita.

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Benzema llegó a Riad procedente del Al Ittihad, en el que jugó tres temporadas (2023-2026) tras su etapa en Real Madrid (2009-2023).

Lo que comunicó Karim Benzema "Un capítulo que llega a su fin. Agradecido a Al Hilal, a mis compañeros de equipo, al personal, a los aficionados y a todos en el club por el tiempo que compartimos juntos. Deseando a Al Hilal lo mejor para el futuro", escribió Karim Benzema en su mensaje de despedida a través del perfil de la red social 'X'.

La pasada campaña, Benzema marcó nueve goles. Su primer "hat-trick" en la Liga Saudí lo logró el 5 de febrero pasado ante el Al-Okhdood (6-0).