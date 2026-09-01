Al-Hilal y el jugador francés Karim Benzema acordaron de mutuo acuerdo poner fin a su relación contractual, según informó el club a través de un comunicado. El delantero llegó en febrero de este año y debido a ello, se quedó con el cupo de extranjero de Darwin Núñez, por lo que este solo pudo jugar cinco partidos más, solo por la Champions League de Asia, ya que no estaba habilitado para jugar por ninguno de los torneos locales de Arabia Saudita.
Karim Benzema llegó como estrella a Al-Hilal, le sacó el cupo de extranjero a Darwin Núñez, estuvo seis meses, y pese a que tenía contrato, se fue del club
Debido a su llegada, el delantero uruguayo no pudo jugar durante todo ese período por los torneos de Arabia Saudita