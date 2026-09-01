Técnicos estudian alternativas a desarrollar para la protección de inundaciones en la costa de Paysandú

Integrantes de un equipo técnico comenzaron a desarrollar un estudio para la protección de inundaciones de un sector de la costa de la ciudad de Paysandú , el cual es financiado por la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El plan para la creación de una protección contra inundaciones en un sector de la costa de Paysandú forma parte de los lineamientos establecidos en el Master Plan de la Costa , elaborado en 2022.

El estudio, conocido como Diseños básicos para la protección de inundaciones de un sector de la costa de la ciudad de Paysandú, lo está realizando un consorcio de consultoras argentinas formado por Latinoconsult (Buenos Aires) y Justo Dome (Entre Ríos). Según comunicó la intendencia sanducera, "cuentan con experiencia en diversos proyectos de defensas de costa , protección contra inundaciones y avenidas costaneras".

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Entre ellos "proyectos como la Costanera de Concepción del Uruguay , la defensa contra inundaciones de las ciudades de Gualeguay y Goya , sobre el río Paraná, las Costaneras de Santa Fe y Paraná ", así como otras iniciativas en Argentina , o también Bolivia .

Dentro del equipo técnico de las consultoras se encuentran el ingeniero civil Rodolfo Sato, el arquitecto Abelardo Llosa, la ingeniera ambiental Laura Bertaina, el economista Juan Picasso, entre otros. Debido a que el estudio es financiado por la CAF también estuvo presente en la reunión de los últimos días Santiago Symonds, especialista seguridad hídrica, quien forma parte del organismo.

Además estuvo en Paysandú la ingeniera Karina Díaz, de la consultora ATE Hydrosystems de Colombia, empresa encargada de la supervisión del estudio, que además cuenta con experiencia en estos temas.

La Intendencia norteña informó que los profesionales estuvieron trabajando junto al equipo técnico del Departamento de Obras de la comuna para analizar el diagnóstico del sitio y las posibles alternativas que se desarrollarán en el estudio. Además, recorrieron la zona del proyecto y mantuvieron una reunión con el intendente Nicolás Olivera.