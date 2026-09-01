Alertan por aparición de varios casos de robos de autos con inhibidores de señal en Montevideo: cómo funciona

El fiscal adjunto de Flagrancia de 3° Turno, Willian Rosa , alertó por una " modalidad delictiva sofisticada " de robos de auto , en los que delincuentes utilizan inhibidores de señal para evitar que los conductores activen la alarma al bajarse de los vehículos .

Rosa señaló a El Observador que estos robos se han registrado en varios barrios de Montevideo y que los involucrados, hasta ahora, han sido delincuentes uruguayos . Por el momento, se han logrado "varias imputaciones", algunas de ellas recientes.

En X, en tanto, el fiscal explicó que los inhibidores de señal que utilizan los delincuentes impiden que "los vehículos queden cerrados pese a accionar el bloqueo".

Advertencia: hemos trabajado algunos casos con una modalidad delictiva sofisticada mediante la cual se utilizan inhibidores de señal para impedir que los vehículos queden cerrados pese a accionar el bloqueo, luego los delincuentes ingresan y roban. Es importante extremar…

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Entonces, con el vehículo abierto, los delincuentes ingresan y cometen el hurto sin tener que aplicar fuerza o daños.

Rosa llamó a "extremar cuidados" y "verificar manualmente las puertas", además de tomar la precaución de no dejar "objetos de valor a la vista".

El objetivo de su posteo, aclaró, era prevenir a la ciudadanía ante esta modalidad de robo, hasta ahora no tan extendida en la ciudad.

El uso de este tipo de inhibidores, sin embargo, ha sido motivo de preocupación en otros países de la región, como en Argentina y Chile.

En octubre de 2025, por ejemplo, Infobae publicó un artículo sobre el robo de vehículos y el creciente uso de esta modalidad por parte de delincuentes.

Señalaron que la mayor parte de los robos utilizando esta tecnología se daban en superficies de alta concentración, como estacionamientos de supermercados, shoppings o zonas de colegios.

Además de los inhibidores de señal que impiden que la alarma de un auto se active, hay otros dispositivos, como uno de origen ruso, que directamente permiten la apertura de vehículos de algunas marcas y modelos con algunas combinaciones ya pregrabadas. Otros dispositivos, en tanto, permiten clonar las llaves electrónicas de los autos.