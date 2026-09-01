El gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley de política aerospacial: en qué consiste

El Ministerio de Industria le presentó a la Presidencia de la República el proyecto de ley política aeroespacial , que contará con un total de 101 artículos referidos a la gobernanza y regulaciones de esta actividad .

Esta iniciativa fue uno de los temas tratados por los secretarios de Estado este martes durante el Consejo de Ministros de este martes; ahora el gobierno está coordinando su envío al Parlamento .

La ministra de Industria Fernanda Cardona recordó que, tal como establece el Presupuesto Nacional , es su cartera quien tenía la competencia de coordinar acciones con el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Ciencia y Tecnología para concretar el citado proyecto. Dentro del presupuesto quinquenal, el artículo 289 , le asignaba al ministerio en consulta con estos entes en cuestión "la elaboración de un proyecto de ley destinado a crear la Comisión Nacional del Espacio y el marco regulatorio de las actividades espaciales ".

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El proyecto tiene cuatro capítulos que refiere, entre otras cosas, a "gobernanza y a regulación de distintos tipos de política espacial", dijo Cardona en conferencia de prensa tras la reunión con el resto de los gabinete. "Estamos hablando de lo que es un elemento del Estado nacional, que es su espacio ", agregó la ministra.

"Había iniciativas que este gobierno se encontró en marzo del 2025, que estaban propuestas como inversiones nacionales en diferentes partes del Uruguay. Teníamos que resolver una política que era importante no solo desde el punto de vista de defensa y seguridad nacional", contó la secretaria de Estado. "Tiene que ver con una industria nueva que tenemos que potenciar", añadió.

"Uruguay tiene las capacidades, infraestructura de telecomunicaciones y de energía, tiene un enclave geográfico muy particular y estratégico", añadió. "Además de crecer en áreas que son conocidas para Uruguay, como el agro, también tenemos que potenciar otro tipo de industrias, generar otro tipo de empleos", dijo sobre la iniciativa.

Foto: Presidencia

En este sentido, la ministra recordó la concurrencia del presidente Yamandú Orsi la semana pasada a la actividad de la empresa Epic Aerospace. La startup inauguró en las últimas horas una planta con capacidad para fabricar, ensamblar y probar vehículos espaciales en Uruguay. La empresa de remolcadores espaciales fue fundada en Estados Unidos por el ingeniero argentino Ignacio Belieres.

Dentro de las claves de la operación en Uruguay, la empresa presentó Chimera GEO 2, un vehículo de transferencia orbital (OTV) que funcionará como remolcador espacial y será ensamblado en el país. Según detalló el emprendedor, este tipo de vehículo es clave para las comunicaciones, la meteorología y numerosas aplicaciones estratégicas.

El vehículo posicionará a Uruguay como el primer país de Latinoamérica con capacidad para transportar cargas desde una misión de rideshare (compartida) en órbita baja (LEO) hasta una órbita geoestacionaria (GEO), reduciendo los costos de US$ 100 millones a menos de US$ 10 millones.

Según el fundador de la startup, uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy esta industria en pleno crecimiento está precisamente en cómo poner en órbita los satélites que se fabrican. En este sentido Belieres puso como ejemplo las dificultades que existen en Estados Unidos para ampliar la cantidad de sitios desde los que se pueden realizar lanzamientos.

"Si uno tiene vecinos al lado a los que sobrevolar es muy difícil poder lanzar algo. Si uno tiene un hermoso, gigantesco y extenso mar se hacen las cosas mucho más fáciles", dijo, en alusión a Uruguay.

El tema vuelve a estar sobre la mesa luego de que en 2022 la empresa argentina Tlon Space presentara un proyecto para construir un puerto espacial en Rocha destinado al lanzamiento de nanosatélites. La iniciativa fue posteriormente retomada, con una nueva propuesta de Atria Spaceport para instalar una plataforma de lanzamiento en la misma zona.