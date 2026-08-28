Empresa argentina invierte cerca de US$ 2 millones para fabricar, ensamblar y probar vehículos espaciales en Uruguay

Epic Aerospace, startup de remolcadores espaciales fundada en Estados Unidos por el ingeniero argentino Ignacio Belieres, inauguró en las últimas horas una planta con capacidad para fabricar, ensamblar y probar vehículos espaciales en Uruguay . Además, la empresa presentó en la ocasión un shaker de 300 kN, un dispositivo que simula las vibraciones e impactos durante el lanzamiento de satélites y Chimera GEO 2, un vehículo de transferencia orbital que funcionará como remolcador espacial y será ensamblado en Uruguay.

Según detalló Belieres en diálogo con Café y Negocios, el desembarco de la operación, ubicada en Zonamerica, implicó una inversión de alrededor de US$ 2 millones, respaldada por ANII y permitirá al país ser el primero de Latinoamérica con capacidad para transportar cargas desde una misión de transporte compartido en órbita baja (LEO) hasta una órbita geoestacionaria (GEO).

“La industria espacial va a ser una de las industrias más grandes del mundo en los próximos años, basta con ver a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que gran parte de su capital lo ha hecho a partir de la industria espacial” sostuvo el CEO de la empresa.

De gestionar una histórica cadena de supermercados a tener su propia empresa familiar: abrió una casa de té, tiene más de 120 clientes corporativos y adelanta sus próximos pasos

Por su parte, Alejandro Ferrari, gerente de Inversiones & Postinversión de Uruguay XXI, sostuvo que contar con casos de éxito, sobre todo en un país pequeño como Uruguay, es “absolutamente clave”.

“El nuevo desafío es pasar de un país con casos de éxito a realmente tener una plataforma que pueda potenciar nuevas empresas que se vinculen y generen más eslabones de esta cadena espacial”, señaló.

Durante la ocasión diferentes actores del ecosistema hablaron de las oportunidades que tiene Uruguay en este sector y aseguraron que a futuro contar con la posibilidad de lanzar satélites desde el país sería clave para seguir atrayendo nuevas inversiones, algo en lo que el presidente Yamandú Orsi se comprometió a trabajar.

¿Qué hace Epic Aerospace y qué rol tiene Uruguay en su operación?

Foto: Presidencia

La empresa Epic Aerospace nació en 2019 de la mano de Belieres, un joven argentino que desde muy temprana edad supo que quería dedicarse al sector aeroespacial y que más tarde se formó en Ingeniería Aeroespacial, Aeronáutica y Astronáutica en la Universidad de Stanford.

Para explicar de manera sencilla qué hace la startup, Belieres la resumió como una compañía que mueve satélites de un punto a otro en el espacio. Para esto la empresa desarrolla remolcadores espaciales que permiten trasladar cargas entre órbitas, con un proceso que comienza cuando un cliente coloca su satélite o carga en uno de los vehículos de transferencia orbital de Epic Aerospace. Ese vehículo viaja hasta Estados Unidos, donde es integrado a un cohete como carga secundaria. Cuando este cohete despega y libera el vehículo junto con las demás cargas en una órbita determinada, desde un centro de control en tierra, Epic comanda el remolcador y lo utiliza para transportar el satélite o la carga hasta la órbita específica donde debe operar.

Con sede en Estados Unidos, Epic comenzó su operación en Argentina, donde concentra parte de la investigación, desarrollo de motores y sistemas de propulsión y donde continúa fabricando buena parte de esos componentes. Uruguay, en cambio, concentrará el trabajo de electrónica, el cableado, el ensamblaje y los ensayos funcionales y de vibración. En términos de empleo, la compañía cuenta actualmente con unas 50 personas entre estos dos países y prevé llegar a entre 70 trabajadores en los próximos seis a 12 meses.

A nivel de negocio, detalló su fundador, Epic ya generó más de US$ 20 millones en contratos comerciales y espera facturar en el entorno de US$ 30 millones durante los próximos 12 meses.

Dentro de las claves de la operación en Uruguay, la empresa presentó Chimera GEO 2, un vehículo de transferencia orbital (OTV) que funcionará como remolcador espacial y será ensamblado en el país. Según detalló el emprendedor, este tipo de vehículo es clave para las comunicaciones, la meteorología y numerosas aplicaciones estratégicas.

El vehículo posicionará a Uruguay como el primer país de Latinoamérica con capacidad para transportar cargas desde una misión de rideshare (compartida) en órbita baja (LEO) hasta una órbita geoestacionaria (GEO), reduciendo los costos de US$ 100 millones a menos de US$ 10 millones.

A esta apuesta se suma el shaker de 300 kN, el primer dispositivo de este tamaño utilizado por una empresa privada en América Latina y uno de los pocos que existen en el mundo. El equipamiento, que contó con el apoyo de la ANII para su desarrollo, es clave para ensayar el funcionamiento de satélites de hasta 2.500 kilos.

“Hay muy pocos países del mundo que diseñen, fabriquen y ensayen satélites y menos aún que lo hayan hecho con una articulación de compañías privadas e instrumentos públicos”, sostuvo el CEO de la empresa al explicar la elección de Uruguay.

A eso se suma, según Belieres, la estabilidad del país y la experiencia exitosa de Satellogic, reconocida empresa dedicada al desarrollo y operación de satélites con presencia en Uruguay. Al mismo tiempo destacó que Uruguay se encuentra entre los países donde se han registrado y fabricado más satélites en el mundo, además de sus condiciones geográficas, que podrían abrir a futuro la posibilidad de realizar lanzamientos desde el país.

¿Lanzar satélites desde Uruguay?

Según el fundador de la startup, uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy esta industria en pleno crecimiento está precisamente en cómo poner en órbita los satélites que se fabrican.

“No hay capacidad de lanzamiento a nivel mundial. Para comprar un lanzamiento hay dos o tres años de demora, si es que te venden”, detalló.

Orsi y Cardona durante la inauguración Presidencia

En ese escenario, para los diferentes actores del sector, la posibilidad de que Uruguay avance hacia una infraestructura propia de lanzamiento aparece como una oportunidad para posicionarse en la industria.

En este sentido Belieres puso como ejemplo las dificultades que existen en Estados Unidos para ampliar la cantidad de sitios desde los que se pueden realizar lanzamientos.

“Si uno tiene vecinos al lado a los que sobrevolar es muy difícil poder lanzar algo. Si uno tiene un hermoso, gigantesco y extenso mar se hacen las cosas mucho más fáciles”, dijo, en alusión a Uruguay.

Desde Uruguay XXI también ven en esta posibilidad una oportunidad para profundizar la inserción del país en la industria espacial y la atracción de nuevas inversiones en el sector. Una infraestructura de lanzamiento, señaló Ferrari, llevaría al ecosistema espacial uruguayo a un nuevo nivel, atrayendo no solo para compañías regionales, sino también para empresas de otras latitudes.

“El mensaje nos quedó muy claro: acá está faltando lo que está faltando, lo entendimos. Ojalá dentro de unos años podamos decir que Uruguay está lanzando. Nos comprometemos a analizarlo y buscar la mejor forma de hacerlo”, dijo en la ocasión el presidente Yamandú Orsi.

“En Uruguay se fabrican satélites y ahora se están armando las plataformas para ponerlos en órbita, y lo que nos están planteando es Uruguay podría avanzar hacia una plataforma de lanzamiento. Es un lindo desafío para que lo pensemos y lo resolvemos”, agregó el mandatario en rueda de prensa.

El tema vuelve a estar sobre la mesa luego de que en 2022 la empresa argentina Tlon Space presentara un proyecto para construir un puerto espacial en Rocha destinado al lanzamiento de nanosatélites. La iniciativa fue posteriormente retomada, con una nueva propuesta de Atria Spaceport para instalar una plataforma de lanzamiento en la misma zona.