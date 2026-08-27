Cien marcas, salas de cine y un parque de diversiones: así es el nuevo shopping que nace en Sudamérica

La ciudad argentina de La Plata avanza con la construcción de su primer gran centro comercial, un proyecto desarrollado por IRSA que abrirá sus puertas a mediados de 2027.

Se trata de Distrito Diagonal , un complejo ubicado en la zona norte de la capital de la provincia de Buenos Aires que combinará locales comerciales, gastronomía, cine, entretenimiento y espacios al aire libre.

La obra ya alcanzó el 50% de avance y forma parte de un desarrollo integral que contempla una inversión total estimada en US$220 millones. De ese monto, unos US$60 millones corresponden específicamente al shopping, que tendrá más de 22.000 metros cuadrados de superficie comercial, 100 locales distribuidos en dos niveles y 700 cocheras.

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El predio está ubicado entre Camino General Belgrano , calle 511 , avenida 19 y avenida 514 , en un sector que conecta el casco urbano platense con Gonnet y City Bell .

Distrito Diagonal apunta a reunir marcas nacionales e internacionales con emprendimientos comerciales locales y convertirse en uno de los nuevos polos comerciales y de entretenimiento de la región.

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Distrito Diagonal contará con 100 locales en dos niveles y más de 22.000 metros cuadrados de Área Bruta Locativa. La propuesta comercial todavía se encuentra en etapa de comercialización, por lo que no se difundió públicamente el listado definitivo de marcas que ocuparán los espacios.

El complejo tendrá además más de 15 propuestas gastronómicas, un cine de siete salas y un parque de diversiones de 1800 metros cuadrados. A esto se agregarán unos 8000 metros cuadrados de plazas y espacios al aire libre, con sectores de circulación abiertos y otros techados.

Los renders difundidos del proyecto muestran un desarrollo con abundante vegetación, árboles y espacios exteriores que conectarán las distintas áreas. El estacionamiento tendrá capacidad para unos 700 vehículos y estará integrado al conjunto comercial.

La empresa calcula que, una vez inaugurado, el centro comercial podría recibir alrededor de 600.000 visitantes por mes provenientes principalmente de La Plata, Gonnet, City Bell y otras localidades cercanas. Además, estima que el desarrollo generará entre 1000 y 1200 puestos de trabajo directos e indirectos entre sus distintas etapas y la futura operación.

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Santiago Fernández Cristin, gerente de Proyectos de Grupo IRSA, explicó que la obra mantiene el cronograma previsto y que actualmente trabajan alrededor de 400 personas por día. La compañía prevé duplicar esa cantidad cuando comiencen las tareas vinculadas con los locales comerciales.

El proyecto no se limitará al centro comercial. El plan de IRSA contempla futuras áreas residenciales y espacios con potencial para oficinas, salud, educación y servicios, con la intención de desarrollar un complejo de usos mixtos en el norte de La Plata.

La construcción comenzó en septiembre de 2024 y la inauguración está prevista para mediados de 2027, con una ventana estimada entre junio y julio. Candelaria Purdia, líder de Distrito Diagonal, señaló que será la primera vez que La Plata contará con un centro comercial de esta escala.