El ex Nacional Thiago Helguera cambia de equipo y jugará en Atlético de Madrid, donde fue presentado por su academia

El ex Nacional Thiago Helguera , volante juvenil de 20 años, fue presentado este jueves como nuevo jugador de Atlético de Madrid , club al que llega para defender a su academia.

Así lo anunció el club colchonero en su cuenta Atlético de Madrid Academia, donde anunciaron la llegada del uruguayo en condición de préstamo para jugar en el Atlético Madrileño, el equipo filial del club que juega en la categoría Primera Federación, la siguiente a la Segunda.

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Por su parte, el juvenil señaló: "Estoy muy feliz y vengo a dar lo mejor de mí. Hay que pensar partido a partido y hacer lo que me pida el míster para ayudar al equipo".

Helguera debutó en la Primera de Nacional el 14 de enero de 2023, con 16 años, y tras dos temporadas en el tricolor fue transferido a Sporting de Braga, el club portugués que lo tuvo en su primer plantel y que en 2024/25 lo utilizó en su equipo B.

Thiago Helguera y Gonzalo Petit en Nacional Nacional

La pasada temporada el volante fue cedido a Mirandés, de la Segunda de España, y ahora recaló en los colchoneros, donde jugará en su segundo equipo.

En Atlético repasaron su carrera: "Thiago Helguera (26/03/2006, Paysandú, Uruguay) se formó en las categorías inferiores de Nacional. En 2024, el futbolista fichaba por el SC Braga, llegando a debutar en la máxima categoría del fútbol portugués el 29 de septiembre del 2024 ante Rio Ave. En la campaña 2025/26 jugó cedido en el CD Mirandés disputando 35 encuentros oficiales".