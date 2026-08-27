La bronca de Nicolás Otamendi con Esteban Ostojich porque no le hablaba luego de la eliminación de River Plate y la explicación que le dio el juez uruguayo; mirá el video

El juez uruguayo Esteban Ostojich y el capitán de River Plate argentino, Nicolás Otamendi , tuvieron un particular cruce luego del partido en el que los “millonarios” quedaron eliminados de la Copa Sudamericana al perder de local y por penales ante Independiente Santa Fe de Colombia.

Tras una infartante tanda de 22 cobros que le dio la ventaja a los dirigidos por Pablo Repetto por 7-8 después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, con gol de penal de Franco Fagúndez , Santa Fe pasó a cuartos de final y River quedó eliminado, sumando una nueva decepción al equipo de Eduardo “Chacho” Coudet.

Luego del encuentro, Otamendi fue a hablarle al juez Ostojich quien estaba en el centro del campo junto a su grupo de asistentes.

Franco Fagúndez, de Independiente Santa Fe, celebra su gol contra River Plate por la Copa Sudamericana

Aunque el capitán no pudo dialogar con el árbitro ante la presencia de las cámaras de TV.

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La bronca de Otamendi

“Pero contestame, si recién me estabas contestando. ¿O no?”, le dijo el jugador campeón del mundo con Argentina.

“Después hablamos”, le respondió el árbitro.

“¿Después hablamos por qué?”, le preguntó el zaguero, a lo que el juez le respondió: “No, delante de las cámaras yo no hablo. Después hablamos”.

Otamendi agregó: “Pero si estamos hablando con sinceridad, ¿o no?”. Y Ostojich le dijo “sí, está bien”, sin darle más explicaciones, lo que generó indignación en el futbolista, quien siguió hablando y se retiró.

Santa Fe eliminó a River tras 22 cobros de penales

Independiente Santa Fe colombiano se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana al eliminar este miércoles a River Plate, en el estadio Monumental de Buenos Aires, luego de una infartante tanda de 22 cobros desde el punto penal que le dio la ventaja por 7-8 después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

El portero del equipo colombiano, Weibmar Asprilla, convirtió el penal decisivo para la clasificación y atajó uno de los 11 disparos riverplatenses, mientras que su colega de River, Santiago Beltrán, pasó de héroe a verdugo porque después de atajar tres tiros falló el suyo al mandar la pelota por encima del travesaño.

En los 90 minutos de juego, River anotó a través de Sebastián Driussi a los 52 minutos, pero el uruguayo Franco Fagúndez igualó el marcador en el minuto 80 en un impecable cobro de penal tras una mano en el área de Lucas Martínez Quarta.

El partido de ida quedó empatado 0-0 la semana pasada en Bogotá.

En cuartos de final, Santa Fe se medirá con el Vasco da Gama brasileño, que accedió a esta instancia tras superar por un global de 4-1 al Olimpia paraguayo.

En la primera etapa, River fue ampliamente superior a Independiente Santa Fe con tres llegadas en los primeros quince minutos: dos definiciones de Sebastián Driussi apenas desviadas y otra de Ángel Correa que pegó en la parte externa de la red.

Independiente Santa Fe tuvo una posibilidad con un disparo de Hugo Rodallega que se fue afuera y luego otra opción de cabeza de Driussi, para terminar a los 21 minutos con una posibilidad de Thiago Almada que salió por encima de los tres palos de Weibmar Asprilla.

La mano que reclamó River Plate

En la última opción de la primera etapa Iván Scarpeta apareció en el área chica para desviar el intento a quemarropa de Ángel Correa.

Finalmente en el minuto 51 llegó el gol de River tras una asistencia de Gonzalo Montiel que Sebastián Driussi convirtió al llegar por el segundo palo y empujar el balón a la red.

A partir de ese momento hubo rotación de banquillos y en el minuto 78 una mano de Martínez Quarta determinó que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich sancionara penal para que luego Franco Fagundez lo cambió por gol.

La mano de Martínez Quarta

Con este empate, River e Independiente Santa Fe derivaron en la definición por penaltis para dirimir el clasificado a cuartos de final en una tanda de 22 disparos en la que por River anotaron Almada, Correa, Otamendi, Freitas, Ver, Acuña y Meza, pero fallaron Borré, Martínez Quarta y Beltrán.

Por Santa Fe marcaron Lovera, D. Torres, Palacios, Fagúndez, Scarpeta, H. Palacios. Mafla y Asprilla, y fallaron Olivera, J. Torres y Angulo. A los tres, el portero de River les atajó.

Con base en EFE