Eclipse lunar: los cinco signos que tendrán un "reseteo completo" por la Luna de sangre

El portal Horóscopo Negro publicó los cinco signos del zodíaco que tendrán un "reseteo por completo" de sus vidas con el Eclipse lunar de agosto 2026. De acuerdo con la publicación, el fenómeno ocurrirá en Piscis y estará asociado, desde la mirada astrológica, con cierres, revelaciones y decisiones que algunas personas vienen postergando.

El evento comenzará durante la noche de este jueves 27 y alcanzará su momento máximo durante la madrugada del viernes 28. El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) confirmó que podrá observarse desde Uruguay .

Los signos señalados por Horóscopo Negro son Piscis , Virgo , Géminis , Sagitario y Leo . El portal plantea que los cuatro primeros, por pertenecer a la modalidad "mutable", tendrán una participación destacada en el proceso, mientras que Leo atravesará un "cierre interno" relacionado con los cambios que comenzó a experimentar durante el Eclipse solar del 12 de agosto.

"Luna de Sangre" | Eclipse lunar de agosto 2026 EN VIVO: a qué se podrá ver desde Uruguay

Virgo: el foco estará puesto en los vínculos. La publicación plantea que algunas personas de este signo podrían modificar su manera de relacionarse al identificar qué relaciones funcionan desde la reciprocidad y cuáles dependen de un esfuerzo unilateral. El cambio no necesariamente implicaría una ruptura: también podría producirse un fortalecimiento de determinados vínculos a partir de conversaciones pendientes.

Géminis: el Eclipse lunar de este jueves podría generar modificaciones en la manera de entender el éxito, el trabajo y los objetivos personales. Horóscopo Negro sostiene que algunas personas del signo podrían descubrir que una meta por la que trabajaron durante meses ya no representa lo que quieren para su futuro. En ese escenario, el "reseteo" estaría relacionado con abandonar un objetivo anterior y establecer una nueva dirección.

Sagitario: el ámbito familiar y el hogar aparecen como los principales espacios de transformación. La publicación menciona posibles cambios en la convivencia, mudanzas o decisiones relacionadas con la independencia emocional. También plantea la posibilidad de revisar situaciones del pasado que todavía generan peso y buscar una manera diferente de cerrarlas.

Leo: en este caso, el proceso habría comenzado con el Eclipse solar ocurrido el 12 de agosto. Horóscopo Negro indica que el lunar de Piscis podría completar ese ciclo mediante la necesidad de dejar atrás situaciones que ya no acompañan la nueva etapa. Entre los ejemplos mencionados aparecen dependencias emocionales, relaciones complejas, deudas, miedos u otras cuestiones que todavía conservan influencia sobre la persona.