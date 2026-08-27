El probable equipo de Nacional, con mayoría de suplentes, para enfrentar a Albion por la Copa AUF Uruguay este jueves en el Gran Parque Central

Nacional recibe a Albion este jueves a las 18:15 en el Gran Parque Central por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay 2026 en un partido previo al clásico ante Peñarol del próximo domingo y en el que se espera que Daniel Carreño coloque un equipo alternativo.

Tal como informó Referí, varias figuras tricolores no estarán ante los “pioneros” y serán preservados para visitar a los carboneros en el Campeón del Siglo.

Pese a eso, el equipo de Carreño no será tan alternativo y tendrá a varios suplentes que suelen ingresar, o algunos de ellos ser titulares, en los últimos partidos, más algunos juveniles.

El equipo de este jueves también permite ir viendo el probable XI para el domingo al tener en cuenta los jugadores que serán reservados

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En el arco estará el golero argentino Alexis Martín Castro, quien volverá a atajar en lugar de Luis Mejía, quien será el arquero ante Peñarol.

En la defensa Carreño colocará una línea de cuatro sin ninguno de los titulares que utilizó en el pasado partido ante Progreso, cuando jugaron Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Sebastián Coates y Francisco Calvo.

Luciano Rodríguez

Este jueves estarán el juvenil Luciano Rodríguez en el lateral derecho, Paolo Calione y Tomás Viera, que volverán a ser los centrales como pasó en la pretemporada, y Camilo Cándido en la banda izquierda.

Christian Tabó contra Luciano González en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Los dos volantes serán Santiago Silva, habitual suplente, y Luciano González, juvenil que ya tiene partidos en Primera y que forma parte de la sub 20 de Diego Forlán al igual que Luciano Rodríguez.

Rubén Botta y Mateo Rivero Foto: Dante Fernández/Focouy

Mientras que en ataque estarán Tomás Verón Lupi, que ha sido titular últimamente, el argentino Rubén Botta, Juan Cruz De los Santos, con Maximiliano Silvera, autor del agónico gol ante Progreso, como delantero.

Maximiliano Silvera Foto: Enzo Santos/Focouy

El XI tricolor y los convocados

De esa forma, el probable equipo de Nacional será con Alexis Martín Castro; Luciano Rodríguez, Paolo Calione, Tomás Viera y Camilo Cándido; Santiago Silva y Luciano González; Tomás Verón Lupi, Rubén Botta, Juan Cruz De los Santos y Maximiliano Silvera.

A las 12:00 de este jueves el equipo tricolor dio la lista de convocados, que permite visualizar los suplentes que tendrá a la orden Carreño este jueves, donde sí se perfila para que haya mayoría de juveniles.

Y también se confirman los principales jugadores que no están convocados, entre los que aparecen Luis Mejía, Sebastián Coates, Emiliano Ancheta, que se recupera de una lesión, el flamante fichaje Gastón Martirena, que podría debutar en el clásico, como tampoco Francisco Calvo, Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez ni Maxi Gómez. Todos descansarán con la mira en el clásico.