Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El probable equipo de Nacional, con mayoría de suplentes, para enfrentar a Albion por la Copa AUF Uruguay este jueves en el Gran Parque Central

Nacional comienza su participación en la Copa AUF Uruguay frente a Albion y en la previa del clásico ante Peñarol

27 de agosto de 2026 11:29 hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Enzo Santos/Focouy
Convocados de Nacional ante Albion por Copa AUF Uruguay 2026

Convocados de Nacional ante Albion por Copa AUF Uruguay 2026

Nacional recibe a Albion este jueves a las 18:15 en el Gran Parque Central por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay 2026 en un partido previo al clásico ante Peñarol del próximo domingo y en el que se espera que Daniel Carreño coloque un equipo alternativo.

Daniel Carreño

Daniel Carreño

Pese a eso, el equipo de Carreño no será tan alternativo y tendrá a varios suplentes que suelen ingresar, o algunos de ellos ser titulares, en los últimos partidos, más algunos juveniles.

El probabl equipo tricolor

El equipo de este jueves también permite ir viendo el probable XI para el domingo al tener en cuenta los jugadores que serán reservados

El ex Nacional Thiago Helguera cambia de equipo y jugará en Atlético de Madrid, donde fue presentado por su academia

Nacional y su excapitán Diego Polenta recordaron a Juan Izquierdo, a dos años de su muerte: "Te extrañamos todos los días"

En el arco estará el golero argentino Alexis Martín Castro, quien volverá a atajar en lugar de Luis Mejía, quien será el arquero ante Peñarol.

En la defensa Carreño colocará una línea de cuatro sin ninguno de los titulares que utilizó en el pasado partido ante Progreso, cuando jugaron Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Sebastián Coates y Francisco Calvo.

Luciano Rodríguez

Luciano Rodríguez

Este jueves estarán el juvenil Luciano Rodríguez en el lateral derecho, Paolo Calione y Tomás Viera, que volverán a ser los centrales como pasó en la pretemporada, y Camilo Cándido en la banda izquierda.

Christian Tabó contra Luciano González en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional

Christian Tabó contra Luciano González en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional

Los dos volantes serán Santiago Silva, habitual suplente, y Luciano González, juvenil que ya tiene partidos en Primera y que forma parte de la sub 20 de Diego Forlán al igual que Luciano Rodríguez.

Rubén Botta y Mateo Rivero

Rubén Botta y Mateo Rivero

Mientras que en ataque estarán Tomás Verón Lupi, que ha sido titular últimamente, el argentino Rubén Botta, Juan Cruz De los Santos, con Maximiliano Silvera, autor del agónico gol ante Progreso, como delantero.

Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

El XI tricolor y los convocados

De esa forma, el probable equipo de Nacional será con Alexis Martín Castro; Luciano Rodríguez, Paolo Calione, Tomás Viera y Camilo Cándido; Santiago Silva y Luciano González; Tomás Verón Lupi, Rubén Botta, Juan Cruz De los Santos y Maximiliano Silvera.

A las 12:00 de este jueves el equipo tricolor dio la lista de convocados, que permite visualizar los suplentes que tendrá a la orden Carreño este jueves, donde sí se perfila para que haya mayoría de juveniles.

Y también se confirman los principales jugadores que no están convocados, entre los que aparecen Luis Mejía, Sebastián Coates, Emiliano Ancheta, que se recupera de una lesión, el flamante fichaje Gastón Martirena, que podría debutar en el clásico, como tampoco Francisco Calvo, Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez ni Maxi Gómez. Todos descansarán con la mira en el clásico.

Convocados de Nacional ante Albion por Copa AUF Uruguay 2026

Convocados de Nacional ante Albion por Copa AUF Uruguay 2026

Las más leídas

Peñarol vs Montevideo City Torque: a qué hora y dónde ver hoy el debut de ambos por la Copa AUF Uruguay

Peñarol 1-0 Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay: el equipo de Diego Aguirre ganó con gol de Eric Remedi y quedó líder de su grupo junto a Danubio

Luego del debut de Diego Forlán con derrota con la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay, ambos equipos vuelven a jugar; mirá día y hora

Sorpresa: el presidente de Gremio informó a los demás dirigentes que Luis Suárez reclamó un dinero adeudado desde 2023

Temas

Nacional Albion Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos