A qué hora juegan este jueves Nacional vs Albion por la Copa AUF Uruguay y dónde verlo

Nacional y Albion se enfrentan este jueves 27 de agosto en el Gran Parque Central por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay 2026

El encuentro se disputará en el Gran Parque Central, estadio donde el conjunto tricolor oficiará en condición de local.

El comienzo del partido está fijado para las 18:15 (horario de Uruguay). Este cruce será el encargado de cerrar la actividad del día jueves en el marco de la primera jornada del torneo.

El partido se verá por cable exclusivamente en DSports y por DGO en streaming.

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Entradas y formato del torneo

Para este compromiso, la organización y el club local han definido los detalles operativos y deportivos que marcan el desarrollo de la competencia:

Venta y canje de entradas: El Club Nacional de Football confirmó que los socios, butaquistas y palquistas tienen libre acceso mediante el canje habitual sin costo. Para el público general, los boletos se comercializan a través de la plataforma AUFTickets y en locales Redpagos.

Precios fijados: Los valores van desde $200 para la Tribuna Abdón Porte, $390 para el Codo y la Tribuna Atilio García, hasta $590 para la Tribuna José María Delgado. Los menores de hasta 12 años inclusive ingresan de forma gratuita en todas las localidades.

Nuevo formato de disputa: La edición 2026 de la Copa AUF Uruguay implementó una fase de grupos inicial para los equipos profesionales. Nacional y Albion conforman el Grupo 5, zona que también integran Progreso y River Plate.

Clasificación: Los equipos jugarán en formato de todos contra todos a una sola rueda. Los dos primeros clasificados de cada grupo, sumados a los cuatro mejores terceros, avanzarán a la fase de dieciseisavos de final.

Actualidad deportiva: El equipo tricolor afronta este debut copero en el inicio del tercer ciclo de Daniel Carreño como director técnico, buscando consolidar el funcionamiento del plantel de cara a la doble competencia local.