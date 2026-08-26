El regreso más esperado: Darwin Núñez debutó con Al-Diriyah y volvió a jugar tras seis meses en Arabia Saudita y tuvo su destaque

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a tener acción oficial en el fútbol de Arabia Saudita. En lo que significó su estreno con la camiseta de Al-Diriyah, el atacante completó los 90 minutos en el empate 1-1 como local frente a Al-Kholood, por la tercera fecha de la Saudi Pro League.

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Este compromiso marcó el esperado regreso del artiguense a las canchas del país asiático, donde no sumaba minutos desde el pasado 16 de febrero, fecha en la que había convertido dos goles para Al-Hilal en el marco de la Champions League de Asia.

Tras confirmarse su salida a préstamo desde el poderoso conjunto de Riad, Núñez sumó de inmediato su primera titularidad con su nuevo equipo.

Durante el encuentro, Darwin Núñez se mostró activo en la vanguardia, registrando un total de 27 toques de pelota y rematando en dos ocasiones al arco rival.

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En el aspecto distributivo, estuvo fino en las entregas con un 87% de pases precisos, sirviendo como pivote constante para sus compañeros.

Darwin Núñez con la camiseta de Al-Diriyah de Arabia Saudita

En el duelo físico contra la zaga visitante, Núñez ganó tres de los seis duelos ofensivos que disputó, cometió una sola falta y recibió otra por parte de los defensores rivales.

Aunque no pudo festejar un gol propio en su presentación, el delantero uruguayo sumó rodaje completo y dio el primer paso en esta nueva etapa a préstamo, buscando recuperar el ritmo de competencia y liderar el ataque de Al-Diriyah en el torneo local.