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El regreso más esperado: Darwin Núñez debutó con Al-Diriyah y volvió a jugar tras seis meses en Arabia Saudita y tuvo su destaque

El uruguayo se sacó las ansias de volver a jugar en un club y lo hizo de buena forma

26 de agosto de 2026 17:31 hs
&nbsp;Darwin Núñez debutó con Al-Diriyah de Arabia Saudita

 Darwin Núñez debutó con Al-Diriyah de Arabia Saudita

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a tener acción oficial en el fútbol de Arabia Saudita. En lo que significó su estreno con la camiseta de Al-Diriyah, el atacante completó los 90 minutos en el empate 1-1 como local frente a Al-Kholood, por la tercera fecha de la Saudi Pro League.

Este compromiso marcó el esperado regreso del artiguense a las canchas del país asiático, donde no sumaba minutos desde el pasado 16 de febrero, fecha en la que había convertido dos goles para Al-Hilal en el marco de la Champions League de Asia.

Tras confirmarse su salida a préstamo desde el poderoso conjunto de Riad, Núñez sumó de inmediato su primera titularidad con su nuevo equipo.

El partido de Darwin Núñez en su debut con Al-Diriyah

Durante el encuentro, Darwin Núñez se mostró activo en la vanguardia, registrando un total de 27 toques de pelota y rematando en dos ocasiones al arco rival.

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En el aspecto distributivo, estuvo fino en las entregas con un 87% de pases precisos, sirviendo como pivote constante para sus compañeros.

Darwin N&uacute;&ntilde;ez con la camiseta de Al-Diriyah de Arabia Saudita

Darwin Núñez con la camiseta de Al-Diriyah de Arabia Saudita

En el duelo físico contra la zaga visitante, Núñez ganó tres de los seis duelos ofensivos que disputó, cometió una sola falta y recibió otra por parte de los defensores rivales.

Aunque no pudo festejar un gol propio en su presentación, el delantero uruguayo sumó rodaje completo y dio el primer paso en esta nueva etapa a préstamo, buscando recuperar el ritmo de competencia y liderar el ataque de Al-Diriyah en el torneo local.

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