El regreso más esperado: Darwin Núñez debutó con Al-Diriyah y volvió a jugar tras seis meses en Arabia Saudita y tuvo su destaque

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a tener acción oficial en el fútbol de Arabia Saudita. En lo que significó su estreno con la camiseta de Al-Diriyah, el atacante completó los 90 minutos en el empate 1-1 como local frente a Al-Kholood, por la tercera fecha de la Saudi Pro League.
Este compromiso marcó el esperado regreso del artiguense a las canchas del país asiático, donde no sumaba minutos desde el pasado 16 de febrero, fecha en la que había convertido dos goles para Al-Hilal en el marco de la Champions League de Asia.
Tras confirmarse su salida a préstamo desde el poderoso conjunto de Riad, Núñez sumó de inmediato su primera titularidad con su nuevo equipo.
El partido de Darwin Núñez en su debut con Al-Diriyah
Durante el encuentro, Darwin Núñez se mostró activo en la vanguardia, registrando un total de 27 toques de pelota y rematando en dos ocasiones al arco rival.
En el aspecto distributivo, estuvo fino en las entregas con un 87% de pases precisos, sirviendo como pivote constante para sus compañeros.
Darwin Núñez con la camiseta de Al-Diriyah de Arabia Saudita
En el duelo físico contra la zaga visitante, Núñez ganó tres de los seis duelos ofensivos que disputó, cometió una sola falta y recibió otra por parte de los defensores rivales.
Aunque no pudo festejar un gol propio en su presentación, el delantero uruguayo sumó rodaje completo y dio el primer paso en esta nueva etapa a préstamo, buscando recuperar el ritmo de competencia y liderar el ataque de Al-Diriyah en el torneo local.