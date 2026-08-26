Juegos Odesur Santa Fe 2026: así quedaron los grupos y rivales de Uruguay en todos los deportes colectivos

Fútbol masculino: Uruguay jugará con Paraguay, Argentina y Venezuela
Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20
Foto: AUF
El fútbol masculino tendrá ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada serie avanzarán a semifinales. Los ganadores de esos encuentros disputarán la medalla de oro y los perdedores irán por el bronce.
El sorteo determinó los siguientes grupos:
Grupo A
- Colombia
- Perú
- Chile
- Panamá
Grupo B
- Paraguay
- Argentina
- Uruguay
- Venezuela
El fixture celeste quedó establecido de la siguiente manera:
- Fecha 1: Uruguay vs Venezuela
- Fecha 2: Argentina vs Uruguay
- Fecha 3: Paraguay vs Uruguay
La organización aclaró que cada fecha se desarrollará a lo largo de dos días: la primera será el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre; la segunda, viernes 18 y sábado 19; y la tercera, domingo 20 y lunes 21.
Uruguay ganó una sola medalla en su historial: bronce en Cochabamba 2018.
Fútbol femenino: Uruguay debutará ante Chile
En el fútbol femenino participarán solamente cuatro selecciones: Venezuela, Paraguay, Uruguay y Chile. La competencia está reservada para jugadoras sub 20.
El formato será todos contra todos a una rueda. Una vez disputadas las tres fechas, los dos primeros equipos jugarán el partido por las medallas de oro y plata, mientras que tercero y cuarto se enfrentarán por el bronce.
Uruguay tendrá este calendario:
- Fecha 1: Uruguay vs Chile
- Fecha 2: Uruguay vs Paraguay
- Fecha 3: Venezuela vs Uruguay
Los otros encuentros serán Venezuela-Paraguay en la primera fecha, Venezuela-Chile en la segunda y Paraguay-Chile en la tercera.
Uruguay sale a defender la plata ganada en Asunción 2022 y buscará pelearle a Paraguay el oro ya que Venezuela comparecerá con una selección sub 17 y los últimos antecedentes con Chile son favorables.
Waterpolo masculino: los cinco rivales de Uruguay
Alfonso Rodríguez, golero de Uruguay
El waterpolo masculino tendrá seis participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.
La primera fase será todos contra todos. Una vez finalizada, los cuatro primeros avanzarán a semifinales: primero contra cuarto y segundo contra tercero. Los ganadores disputarán el oro y los perdedores jugarán por el bronce. Quinto y sexto, en tanto, tendrán un encuentro para determinar sus posiciones finales.
El calendario de Uruguay en la fase inicial será:
- Lunes 21: Colombia vs Uruguay
- Martes 22: Uruguay vs Chile
- Miércoles 23: Perú vs Uruguay
- Otra jornada de la fase inicial: Brasil vs Uruguay
- Jueves 24: Uruguay vs Argentina
Las semifinales se disputarán el viernes 25 y las finales el sábado 26.
Waterpolo femenino: Uruguay abre contra Perú
El waterpolo femenino tendrá las mismas seis selecciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.
También se jugará una primera fase todos contra todos, tras la cual los cuatro mejores avanzarán a semifinales.
Uruguay quedó con estos partidos:
- Lunes 21: Perú vs Uruguay
- Martes 22: Uruguay vs Brasil
- Siguiente jornada: Colombia vs Uruguay
- Miércoles 23: Argentina vs Uruguay
- Jueves 24: Uruguay vs Chile
Los cruces de semifinales serán primero contra cuarto y segundo contra tercero.
El campeón del torneo obtendrá la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Handball: Uruguay aparece tercero en el orden de mérito masculino y femenino
Para el balonmano, los fixtures no fueron sorteados durante la transmisión, sino confeccionados por los delegados técnicos internacionales en función de los últimos rankings.
En masculino, el orden de mérito presentado fue:
- Argentina
- Chile
- Uruguay
- Paraguay
- Brasil
- Perú
El orden de partidos:
22 de setiembre: Uruguay vs Brasil
23 de setiembre: Uruguay vs Perú
24 de setiembre: Uruguay vs Chile
25 de setiembre: Uruguay vs Argentina
26 de setiembre: Uruguay vs Paraguay
El todos contra todos definirá el podio. Los dos primeros clasificarán a Juegos Panamericanos y el tercero irá a repechaje.
El plantel del handball masculino
|Jugador
| Equipo
|Felipe Navarrete
|Colegio Alemán
| Juan Anández
|Colegio Alemán
| Alfondo De Rossa
|Colegio Alemán
| Matías Echeverry
|Colegio Alemán
| Sebastián Vecino
|Colegio Alemán
| Cristhian Rostagno
|Esplugues (España)
| Bruno Méndez
|Pontevedrés
| Diego Falabrino
|Pontevedrés
| Facundo Lima
|Pontevedrés
| Gabriel Chaparro
|Pontevedrés
| Giovanni Capello
|Pontevedrés
| Maximiliano De Agrela
|Scuola Italiana
| Joaquín Tapia
|Universitario (Argentina)
En femenino:
Sabrina Grieco y Emilija Lazic
Foto: Thomas Kienzle / AFP
- Paraguay
- Argentina
- Uruguay
- Chile
- Perú
- Colombia
La competencia de handball otorgará además cupos clasificatorios para Lima 2027.
La selección femenina llegará fogueada tras disputar del 2 al 6 de setiembre el IHF Nations Trophy. Viajan el martes de la semana próxima.
El orden de partidos:
16 de setiembre: Uruguay vs Perú
17 de setiembre: Uruguay vs Colombia
18 de setiembre: Uruguay vs Argentina
19 de setiembre: Uruguay vs Paraguay
20 de setiembre: Uruguay vs Chile
El plantel del handball femenino
|Jugadora
| Equipo
|Agustina Modernell
|Layva
| Belén López
|Náutico
| Catalina Tournier
|Colegio Alemán
| Martina Barreiro
|Goes
| Julieta Iturriaga
|Scuola Italiana
| Julieta Pessina
|Layva
| Rosina González
|Layva
| Sabrina Grieco
|Goes
| Paula Eastman
|Layva
| Manuela Machado
|Layva
| Maite Pessina
|Layva
| Sabrina Golda
|Náutico
| Magdalena Guichón
|Scuola Italiana
Rugby 7: Uruguay, segundo en el ranking masculino y tercero en el femenino
También se presentó la conformación del rugby 7.
En masculino, el ranking inicial quedó de esta manera:
- Argentina
- Uruguay
- Colombia
- Chile
- Brasil
- Perú
- Paraguay
El fixture de Los Teros 7
Viernes 18 de setiembre
- Hora 15:28: Uruguay vs. Brasil
- Hora 15:50: Uruguay vs. Colombia
Sábado 19 de setiembre
- Hora 14:22: Uruguay vs. Chile
- Hora 18:42: Uruguay vs. Perú
- Hora 20:08: Argentina vs. Uruguay
Domingo 20 de setiembre
- 15:58: Uruguay vs. Colombia
En femenino:
- Argentina
- Colombia
- Uruguay
- Paraguay
- Chile
- Perú
El fixture de Las Teras 7
Viernes 18 de setiembre
- Hora 15:06: Uruguay vs. Paraguay
- Hora 18:10: Uruguay vs. Perú
Sábado 19 de setiembre
- Hora 15:28: Colombia vs. Uruguay
- Hora 17:48: Uruguay vs. Chile
Domingo 20 de setiembre
- Hora 15:14: Argentina vs. Uruguay
La competencia femenina será clasificatoria para Lima 2027.
Hockey sobre césped: Las Cimarronas por otro podio
Una de las selecciones femeninas que siempre sale a animar cada torneo en que participa son Las Cimarronas, el equipo de hockey sobre césped.
Uruguay ganó en mujeres una medalla de plata, en Cochabamba 2018 y tres de bronce, en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Asunción 2022. En Medellín 2010 no hubo competencias en este deporte.
Oro y plata irán directo a los Juegos Panamericanos 2027.
- Domingo 13 de setiembre, 11:00: Uruguay vs. Perú
- Lunes 14 de setiembre, 14:00: Uruguay vs. Argentina
- Martes 15 de setiembre, 12:00: Paraguay vs. Uruguay
- Miércoles 16 de setiembre, 10:00: Chile vs. Uruguay
El plantel de Las Cimarronas
|Jugadora
| Equipo
|Victoria Bate
|Old Christians
| Florencia Peñalba
|Carrasco Polo
| Pilar Oliveros
|Old Sampa
| Manuela Vilar del Valle
|Biguá
| Martina Rago
|Biguá
| Manuela Quiñones
|Old Sampa
| Magdalena Gómez
|San Lorenzo (Argentina)
| Lupe Curutchague
|Náutico
| Clementina Cristiani
|Old Christians
| Agustina Díaz
|Náutico
| Belén Barreiro
|Old Ivy
| Jacinta Curutchague
|Náutico
| Valentina Luis
|Náutico
| Milagros Seigal
|Old Christians
| María Eugenia Rodríguez
|Náutico
| Lola Delafond
|Seminario
El fixture de Los Cimarrones
Uruguay también disputará cuatro encuentros en la rama masculina de hockey sobre césped.
- Domingo 13, 15:00: Brasil vs. Uruguay
- Martes 15, 12:00: Chile vs. Uruguay
- Miércoles 16, 14:00: Uruguay vs. Perú
- Sábado 19, 10:00: Paraguay vs. Uruguay
- Domingo 20, 12:00: Argentina vs. Uruguay
Sóftbol y vóleibol: sin participación de Uruguay
Uruguay no tendrá representación en softbol masculino ni femenino, y tampoco en ninguna de las dos ramas de vóleibol indoor.