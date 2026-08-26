Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / JUEGOS ODESUR

Juegos Odesur Santa Fe 2026: así quedaron los grupos y rivales de Uruguay en todos los deportes colectivos

Mirá cuáles serán los rivales de Uruguay en fútbol, hockey sobre césped, rugby, handball y waterpolo en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026

26 de agosto de 2026 17:28 hs
Lupe Curutchague

Lupe Curutchague

Foto: Leonardo Carreño

Uruguay conoció en las últimas horas a cada uno de sus rivales en los deportes colectivos en los que tomará parte en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 que se llevarán a cabo del 12 al 26 de setiembre.

El sorteo dejó definidos, entre otros, los rivales de las selecciones uruguayas de fútbol masculino y femenino.

El masculino, donde Uruguay presentará una selección sub 20, será dirigido por Santiago Espasandín. Diego Forlán, que el martes se estrenó al frente de la sub 20 con una derrota 2-0 ante Paraguay, en partido amistoso, estará al frente de la mayor en fecha FIFA. La selección será integrada por jugadores de generación 2007 y 2008 que son los que se preparan para el Sudamericano sub 20 de 2027.

Los Juegos Odesur son parte del ciclo olímpico y clasifican a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Los Juegos Olímpicos serán en Los Angeles 2028 donde el fútbol compite con selecciones sub 23 que pueden reforzarse con tres mayores.

Milton Wynants será el mecánico del ciclismo de Uruguay en los Juegos Odesur donde participará Thomas Silva, de gran presente

Fútbol masculino: Uruguay jugará con Paraguay, Argentina y Venezuela

Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20

Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20

El fútbol masculino tendrá ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada serie avanzarán a semifinales. Los ganadores de esos encuentros disputarán la medalla de oro y los perdedores irán por el bronce.

El sorteo determinó los siguientes grupos:

Grupo A

  • Colombia
  • Perú
  • Chile
  • Panamá

Grupo B

  • Paraguay
  • Argentina
  • Uruguay
  • Venezuela

El fixture celeste quedó establecido de la siguiente manera:

  • Fecha 1: Uruguay vs Venezuela
  • Fecha 2: Argentina vs Uruguay
  • Fecha 3: Paraguay vs Uruguay

La organización aclaró que cada fecha se desarrollará a lo largo de dos días: la primera será el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre; la segunda, viernes 18 y sábado 19; y la tercera, domingo 20 y lunes 21.

Uruguay ganó una sola medalla en su historial: bronce en Cochabamba 2018.

Fútbol femenino: Uruguay debutará ante Chile

En el fútbol femenino participarán solamente cuatro selecciones: Venezuela, Paraguay, Uruguay y Chile. La competencia está reservada para jugadoras sub 20.

El formato será todos contra todos a una rueda. Una vez disputadas las tres fechas, los dos primeros equipos jugarán el partido por las medallas de oro y plata, mientras que tercero y cuarto se enfrentarán por el bronce.

Uruguay tendrá este calendario:

  • Fecha 1: Uruguay vs Chile
  • Fecha 2: Uruguay vs Paraguay
  • Fecha 3: Venezuela vs Uruguay

Los otros encuentros serán Venezuela-Paraguay en la primera fecha, Venezuela-Chile en la segunda y Paraguay-Chile en la tercera.

Uruguay sale a defender la plata ganada en Asunción 2022 y buscará pelearle a Paraguay el oro ya que Venezuela comparecerá con una selección sub 17 y los últimos antecedentes con Chile son favorables.

Waterpolo masculino: los cinco rivales de Uruguay

Alfonso Rodr&iacute;guez, golero de Uruguay

Alfonso Rodríguez, golero de Uruguay

El waterpolo masculino tendrá seis participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

La primera fase será todos contra todos. Una vez finalizada, los cuatro primeros avanzarán a semifinales: primero contra cuarto y segundo contra tercero. Los ganadores disputarán el oro y los perdedores jugarán por el bronce. Quinto y sexto, en tanto, tendrán un encuentro para determinar sus posiciones finales.

El calendario de Uruguay en la fase inicial será:

  • Lunes 21: Colombia vs Uruguay
  • Martes 22: Uruguay vs Chile
  • Miércoles 23: Perú vs Uruguay
  • Otra jornada de la fase inicial: Brasil vs Uruguay
  • Jueves 24: Uruguay vs Argentina

Las semifinales se disputarán el viernes 25 y las finales el sábado 26.

Waterpolo femenino: Uruguay abre contra Perú

El waterpolo femenino tendrá las mismas seis selecciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

También se jugará una primera fase todos contra todos, tras la cual los cuatro mejores avanzarán a semifinales.

Uruguay quedó con estos partidos:

  • Lunes 21: Perú vs Uruguay
  • Martes 22: Uruguay vs Brasil
  • Siguiente jornada: Colombia vs Uruguay
  • Miércoles 23: Argentina vs Uruguay
  • Jueves 24: Uruguay vs Chile

Los cruces de semifinales serán primero contra cuarto y segundo contra tercero.

El campeón del torneo obtendrá la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Handball: Uruguay aparece tercero en el orden de mérito masculino y femenino

Para el balonmano, los fixtures no fueron sorteados durante la transmisión, sino confeccionados por los delegados técnicos internacionales en función de los últimos rankings.

En masculino, el orden de mérito presentado fue:

  • Argentina
  • Chile
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Brasil
  • Perú

El orden de partidos:

22 de setiembre: Uruguay vs Brasil

23 de setiembre: Uruguay vs Perú

24 de setiembre: Uruguay vs Chile

25 de setiembre: Uruguay vs Argentina

26 de setiembre: Uruguay vs Paraguay

El todos contra todos definirá el podio. Los dos primeros clasificarán a Juegos Panamericanos y el tercero irá a repechaje.

El plantel del handball masculino

Jugador Equipo
Felipe Navarrete Colegio Alemán
Juan Anández Colegio Alemán
Alfondo De Rossa Colegio Alemán
Matías Echeverry Colegio Alemán
Sebastián Vecino Colegio Alemán
Cristhian Rostagno Esplugues (España)
Bruno Méndez Pontevedrés
Diego Falabrino Pontevedrés
Facundo Lima Pontevedrés
Gabriel Chaparro Pontevedrés
Giovanni Capello Pontevedrés
Maximiliano De Agrela Scuola Italiana
Joaquín Tapia Universitario (Argentina)

En femenino:

Sabrina Grieco y Emilija Lazic

Sabrina Grieco y Emilija Lazic

  • Paraguay
  • Argentina
  • Uruguay
  • Chile
  • Perú
  • Colombia

La competencia de handball otorgará además cupos clasificatorios para Lima 2027.

La selección femenina llegará fogueada tras disputar del 2 al 6 de setiembre el IHF Nations Trophy. Viajan el martes de la semana próxima.

El orden de partidos:

16 de setiembre: Uruguay vs Perú

17 de setiembre: Uruguay vs Colombia

18 de setiembre: Uruguay vs Argentina

19 de setiembre: Uruguay vs Paraguay

20 de setiembre: Uruguay vs Chile

El plantel del handball femenino

Jugadora Equipo
Agustina Modernell Layva
Belén López Náutico
Catalina Tournier Colegio Alemán
Martina Barreiro Goes
Julieta Iturriaga Scuola Italiana
Julieta Pessina Layva
Rosina González Layva
Sabrina Grieco Goes
Paula Eastman Layva
Manuela Machado Layva
Maite Pessina Layva
Sabrina Golda Náutico
Magdalena Guichón Scuola Italiana

Rugby 7: Uruguay, segundo en el ranking masculino y tercero en el femenino

También se presentó la conformación del rugby 7.

En masculino, el ranking inicial quedó de esta manera:

  • Argentina
  • Uruguay
  • Colombia
  • Chile
  • Brasil
  • Perú
  • Paraguay

El fixture de Los Teros 7

Viernes 18 de setiembre

  • Hora 15:28: Uruguay vs. Brasil
  • Hora 15:50: Uruguay vs. Colombia

Sábado 19 de setiembre

  • Hora 14:22: Uruguay vs. Chile
  • Hora 18:42: Uruguay vs. Perú
  • Hora 20:08: Argentina vs. Uruguay

Domingo 20 de setiembre

  • 15:58: Uruguay vs. Colombia

En femenino:

  • Argentina
  • Colombia
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Chile
  • Perú

El fixture de Las Teras 7

Viernes 18 de setiembre

  • Hora 15:06: Uruguay vs. Paraguay
  • Hora 18:10: Uruguay vs. Perú

Sábado 19 de setiembre

  • Hora 15:28: Colombia vs. Uruguay
  • Hora 17:48: Uruguay vs. Chile

Domingo 20 de setiembre

  • Hora 15:14: Argentina vs. Uruguay

La competencia femenina será clasificatoria para Lima 2027.

Hockey sobre césped: Las Cimarronas por otro podio

Manuela Vilar del Valle

Manuela Vilar del Valle

Una de las selecciones femeninas que siempre sale a animar cada torneo en que participa son Las Cimarronas, el equipo de hockey sobre césped.

Uruguay ganó en mujeres una medalla de plata, en Cochabamba 2018 y tres de bronce, en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Asunción 2022. En Medellín 2010 no hubo competencias en este deporte.

Oro y plata irán directo a los Juegos Panamericanos 2027.

  • Domingo 13 de setiembre, 11:00: Uruguay vs. Perú
  • Lunes 14 de setiembre, 14:00: Uruguay vs. Argentina
  • Martes 15 de setiembre, 12:00: Paraguay vs. Uruguay
  • Miércoles 16 de setiembre, 10:00: Chile vs. Uruguay

El plantel de Las Cimarronas

Jugadora Equipo
Victoria Bate Old Christians
Florencia Peñalba Carrasco Polo
Pilar Oliveros Old Sampa
Manuela Vilar del Valle Biguá
Martina Rago Biguá
Manuela Quiñones Old Sampa
Magdalena Gómez San Lorenzo (Argentina)
Lupe Curutchague Náutico
Clementina Cristiani Old Christians
Agustina Díaz Náutico
Belén Barreiro Old Ivy
Jacinta Curutchague Náutico
Valentina Luis Náutico
Milagros Seigal Old Christians
María Eugenia Rodríguez Náutico
Lola Delafond Seminario

El fixture de Los Cimarrones

Uruguay también disputará cuatro encuentros en la rama masculina de hockey sobre césped.

  • Domingo 13, 15:00: Brasil vs. Uruguay
  • Martes 15, 12:00: Chile vs. Uruguay
  • Miércoles 16, 14:00: Uruguay vs. Perú
  • Sábado 19, 10:00: Paraguay vs. Uruguay
  • Domingo 20, 12:00: Argentina vs. Uruguay

Sóftbol y vóleibol: sin participación de Uruguay

Uruguay no tendrá representación en softbol masculino ni femenino, y tampoco en ninguna de las dos ramas de vóleibol indoor.

Las más leídas

Peñarol vs Montevideo City Torque: a qué hora y dónde ver hoy el debut de ambos por la Copa AUF Uruguay

Alejandro Martínez, el extremo argentino de 29 años que llega a Nacional desde Huracán con 9 minutos jugados en los últimos dos meses; mirá sus números y trayectoria

El club para el que suena Nahitan Nández, quien fue llamado por Ignacio Ruglio para Peñarol y estuvo en la mira de Boca Juniors

La convocatoria de Peñarol para enfrentar a Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay, con varios juveniles

Temas

Juegos Odesur Las Cimarronas selección uruguaya handball

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos