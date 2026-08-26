Juegos Odesur Santa Fe 2026: así quedaron los grupos y rivales de Uruguay en todos los deportes colectivos

Uruguay conoció en las últimas horas a cada uno de sus rivales en los deportes colectivos en los que tomará parte en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 que se llevarán a cabo del 12 al 26 de setiembre.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El sorteo dejó definidos, entre otros, los rivales de las selecciones uruguayas de fútbol masculino y femenino .

El masculino, donde Uruguay presentará una selección sub 20, será dirigido por Santiago Espasandín. Diego Forlán, que el martes se estrenó al frente de la sub 20 con una derrota 2-0 ante Paraguay, en partido amistoso, estará al frente de la mayor en fecha FIFA. La selección será integrada por jugadores de generación 2007 y 2008 que son los que se preparan para el Sudamericano sub 20 de 2027.

Los Juegos Odesur son parte del ciclo olímpico y clasifican a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Los Juegos Olímpicos serán en Los Angeles 2028 donde el fútbol compite con selecciones sub 23 que pueden reforzarse con tres mayores.

Milton Wynants será el mecánico del ciclismo de Uruguay en los Juegos Odesur donde participará Thomas Silva, de gran presente

Fútbol masculino: Uruguay jugará con Paraguay, Argentina y Venezuela

Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20 Foto: AUF

El fútbol masculino tendrá ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada serie avanzarán a semifinales. Los ganadores de esos encuentros disputarán la medalla de oro y los perdedores irán por el bronce.

El sorteo determinó los siguientes grupos:

Grupo A

Colombia

Perú

Chile

Panamá

Grupo B

Paraguay

Argentina

Uruguay

Venezuela

El fixture celeste quedó establecido de la siguiente manera:

Fecha 1: Uruguay vs Venezuela

Fecha 2: Argentina vs Uruguay

Fecha 3: Paraguay vs Uruguay

La organización aclaró que cada fecha se desarrollará a lo largo de dos días: la primera será el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre; la segunda, viernes 18 y sábado 19; y la tercera, domingo 20 y lunes 21.

Uruguay ganó una sola medalla en su historial: bronce en Cochabamba 2018.

Fútbol femenino: Uruguay debutará ante Chile

En el fútbol femenino participarán solamente cuatro selecciones: Venezuela, Paraguay, Uruguay y Chile. La competencia está reservada para jugadoras sub 20.

El formato será todos contra todos a una rueda. Una vez disputadas las tres fechas, los dos primeros equipos jugarán el partido por las medallas de oro y plata, mientras que tercero y cuarto se enfrentarán por el bronce.

Uruguay tendrá este calendario:

Fecha 1: Uruguay vs Chile

Fecha 2: Uruguay vs Paraguay

Fecha 3: Venezuela vs Uruguay

Los otros encuentros serán Venezuela-Paraguay en la primera fecha, Venezuela-Chile en la segunda y Paraguay-Chile en la tercera.

Uruguay sale a defender la plata ganada en Asunción 2022 y buscará pelearle a Paraguay el oro ya que Venezuela comparecerá con una selección sub 17 y los últimos antecedentes con Chile son favorables.

Waterpolo masculino: los cinco rivales de Uruguay

Alfonso Rodríguez, golero de Uruguay

El waterpolo masculino tendrá seis participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

La primera fase será todos contra todos. Una vez finalizada, los cuatro primeros avanzarán a semifinales: primero contra cuarto y segundo contra tercero. Los ganadores disputarán el oro y los perdedores jugarán por el bronce. Quinto y sexto, en tanto, tendrán un encuentro para determinar sus posiciones finales.

El calendario de Uruguay en la fase inicial será:

Lunes 21: Colombia vs Uruguay

Martes 22: Uruguay vs Chile

Miércoles 23: Perú vs Uruguay

Otra jornada de la fase inicial: Brasil vs Uruguay

Jueves 24: Uruguay vs Argentina

Las semifinales se disputarán el viernes 25 y las finales el sábado 26.

Waterpolo femenino: Uruguay abre contra Perú

El waterpolo femenino tendrá las mismas seis selecciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

También se jugará una primera fase todos contra todos, tras la cual los cuatro mejores avanzarán a semifinales.

Uruguay quedó con estos partidos:

Lunes 21: Perú vs Uruguay

Martes 22: Uruguay vs Brasil

Siguiente jornada: Colombia vs Uruguay

Miércoles 23: Argentina vs Uruguay

Jueves 24: Uruguay vs Chile

Los cruces de semifinales serán primero contra cuarto y segundo contra tercero.

El campeón del torneo obtendrá la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Handball: Uruguay aparece tercero en el orden de mérito masculino y femenino

Para el balonmano, los fixtures no fueron sorteados durante la transmisión, sino confeccionados por los delegados técnicos internacionales en función de los últimos rankings.

En masculino, el orden de mérito presentado fue:

Argentina

Chile

Uruguay

Paraguay

Brasil

Perú

El orden de partidos:

22 de setiembre: Uruguay vs Brasil

23 de setiembre: Uruguay vs Perú

24 de setiembre: Uruguay vs Chile

25 de setiembre: Uruguay vs Argentina

26 de setiembre: Uruguay vs Paraguay

El todos contra todos definirá el podio. Los dos primeros clasificarán a Juegos Panamericanos y el tercero irá a repechaje.

El plantel del handball masculino

Jugador Equipo Felipe Navarrete Colegio Alemán Juan Anández Colegio Alemán Alfondo De Rossa Colegio Alemán Matías Echeverry Colegio Alemán Sebastián Vecino Colegio Alemán Cristhian Rostagno Esplugues (España) Bruno Méndez Pontevedrés Diego Falabrino Pontevedrés Facundo Lima Pontevedrés Gabriel Chaparro Pontevedrés Giovanni Capello Pontevedrés Maximiliano De Agrela Scuola Italiana Joaquín Tapia Universitario (Argentina)

En femenino:

Sabrina Grieco y Emilija Lazic Foto: Thomas Kienzle / AFP

Paraguay

Argentina

Uruguay

Chile

Perú

Colombia

La competencia de handball otorgará además cupos clasificatorios para Lima 2027.

La selección femenina llegará fogueada tras disputar del 2 al 6 de setiembre el IHF Nations Trophy. Viajan el martes de la semana próxima.

El orden de partidos:

16 de setiembre: Uruguay vs Perú

17 de setiembre: Uruguay vs Colombia

18 de setiembre: Uruguay vs Argentina

19 de setiembre: Uruguay vs Paraguay

20 de setiembre: Uruguay vs Chile

El plantel del handball femenino

Jugadora Equipo Agustina Modernell Layva Belén López Náutico Catalina Tournier Colegio Alemán Martina Barreiro Goes Julieta Iturriaga Scuola Italiana Julieta Pessina Layva Rosina González Layva Sabrina Grieco Goes Paula Eastman Layva Manuela Machado Layva Maite Pessina Layva Sabrina Golda Náutico Magdalena Guichón Scuola Italiana

Rugby 7: Uruguay, segundo en el ranking masculino y tercero en el femenino

También se presentó la conformación del rugby 7.

En masculino, el ranking inicial quedó de esta manera:

Argentina

Uruguay

Colombia

Chile

Brasil

Perú

Paraguay

El fixture de Los Teros 7

Viernes 18 de setiembre

Hora 15:28: Uruguay vs. Brasil

Hora 15:50: Uruguay vs. Colombia

Sábado 19 de setiembre

Hora 14:22: Uruguay vs. Chile

Hora 18:42: Uruguay vs. Perú

Hora 20:08: Argentina vs. Uruguay

Domingo 20 de setiembre

15:58: Uruguay vs. Colombia

En femenino:

Argentina

Colombia

Uruguay

Paraguay

Chile

Perú

El fixture de Las Teras 7

Viernes 18 de setiembre

Hora 15:06: Uruguay vs. Paraguay

Hora 18:10: Uruguay vs. Perú

Sábado 19 de setiembre

Hora 15:28: Colombia vs. Uruguay

Hora 17:48: Uruguay vs. Chile

Domingo 20 de setiembre

Hora 15:14: Argentina vs. Uruguay

La competencia femenina será clasificatoria para Lima 2027.

Hockey sobre césped: Las Cimarronas por otro podio

Manuela Vilar del Valle Foto: FIH

Una de las selecciones femeninas que siempre sale a animar cada torneo en que participa son Las Cimarronas, el equipo de hockey sobre césped.

Uruguay ganó en mujeres una medalla de plata, en Cochabamba 2018 y tres de bronce, en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Asunción 2022. En Medellín 2010 no hubo competencias en este deporte.

Oro y plata irán directo a los Juegos Panamericanos 2027.

Domingo 13 de setiembre, 11:00: Uruguay vs. Perú

Uruguay vs. Perú Lunes 14 de setiembre, 14:00: Uruguay vs. Argentina

Uruguay vs. Argentina Martes 15 de setiembre, 12:00: Paraguay vs. Uruguay

Paraguay vs. Uruguay Miércoles 16 de setiembre, 10:00: Chile vs. Uruguay

El plantel de Las Cimarronas

Jugadora Equipo Victoria Bate Old Christians Florencia Peñalba Carrasco Polo Pilar Oliveros Old Sampa Manuela Vilar del Valle Biguá Martina Rago Biguá Manuela Quiñones Old Sampa Magdalena Gómez San Lorenzo (Argentina) Lupe Curutchague Náutico Clementina Cristiani Old Christians Agustina Díaz Náutico Belén Barreiro Old Ivy Jacinta Curutchague Náutico Valentina Luis Náutico Milagros Seigal Old Christians María Eugenia Rodríguez Náutico Lola Delafond Seminario

El fixture de Los Cimarrones

Uruguay también disputará cuatro encuentros en la rama masculina de hockey sobre césped.

Domingo 13, 15:00: Brasil vs. Uruguay

Brasil vs. Uruguay Martes 15, 12:00: Chile vs. Uruguay

Chile vs. Uruguay Miércoles 16, 14:00: Uruguay vs. Perú

Uruguay vs. Perú Sábado 19, 10:00: Paraguay vs. Uruguay

Paraguay vs. Uruguay Domingo 20, 12:00: Argentina vs. Uruguay

Sóftbol y vóleibol: sin participación de Uruguay

Uruguay no tendrá representación en softbol masculino ni femenino, y tampoco en ninguna de las dos ramas de vóleibol indoor.