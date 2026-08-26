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Andrade tras el archivo de la investigación por desvíos en el Sunca: "Cuando te tiran un barco grande de basura, aunque después te limpien, algo de olor queda"

El senador del Frente Amplio sostuvo que las investigaciones sobre el Fosvoc confirmaron que no hubo dinero de las estafas destinado al Sunca ni al Partido Comunista y criticó que Fiscalía haya seguido la pista aportada por los "delincuentes"

26 de agosto de 2026 17:27 hs
20250611 Óscar Andrade. Cámara de Senado. Senadores del Frente Amplio, FA.
Foto: Inés Guimaraens

El senador del Frente Amplio Óscar Andrade reivindicó este miércoles al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y al Partido Comunista del Uruguay (PCU) luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos archivara la investigación que buscaba determinar si dirigentes sindicales o el PCU habían tenido participación en las maniobras de desvío de fondos del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc).

En especial, Andrade criticó la decisión de Fiscalía de seguir "la pista de los delincuentes": "Pasa algo con esto: cuando te tiran un barco grande de basura, aunque después te limpien, algo de olor queda. Entonces, hay una parte del daño que está hecho", afirmó Andrade en rueda de prensa consignada por el periodista Leo Sarro.

Andrade también sostuvo que las indagatorias terminaron confirmando lo que el sindicato había planteado desde el comienzo: que no existían elementos que vincularan al Sunca o al Partido Comunista con el dinero de las estafas. "No van a encontrar nada porque no puede haber pruebas de lo que nunca pasó", afirmó el senador.

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El senador apuntó contra la repercusión política y mediática que tuvo la investigación. Consideró que durante el último año y medio se instaló una sospecha sobre el sindicato y el Partido Comunista que, a su juicio, no fue respaldada por la evidencia reunida. En particular, rechazó la idea de que las maniobras del Fosvoc fueran parte de un acuerdo histórico de financiamiento compartido entre las cámaras empresariales y el sindicato.

Días antes, se había dado a conocer la decisión del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, de archivar la investigación vinculada al Fosvoc, en una causa por la que ocho personas fueron condenadas por maniobras destinadas a desviar alrededor de US$ 1 millón. Según el contexto de la investigación, algunos de los condenados habían señalado a la entonces secretaria de Finanzas del Sunca y dirigente comunista, Laura Alberti, y habían sostenido que parte del dinero tenía como destino al Partido Comunista. Sin embargo, Fiscalía no encontró pruebas suficientes para establecer ese vínculo.

Andrade dio una rueda de prensa en la mañana de este miércoles y horas después El Observador informó que Rodríguez también resolvió archivar otra investigación vinculada al Sunca, pero referida a irregularidades en las horas solidarias. Allí Alberti era la principal indagada. Tampoco en ese caso se encontraron elementos que permitieran establecer que hubiera cometido un delito o participado de una conducta irregular, y terminó archivándose la causa.

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