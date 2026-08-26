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Mirá la asistencia perfecta de Federico Valverde hacia Kylian Mbappé para abrir el marcador con Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

El volante uruguayo realizó una enorme jugada de 30 metros para el gol del goleador francés

26 de agosto de 2026 17:43 hs

Con la presencia de Federico Valverde, Real Madrid jugó este miércoles por la primera fecha de LaLiga de España ante Real Sociedad en lo que fue el regreso de José Mourinho luego de 13 años al Santiago Bernabéu con los merengues.

El notable pase de Federico Valverde a Kylian Mbappé

El primer tiempo entre Real Madrid y Real Sociedad fue muy parejo, con mayor llegada de los locales.

Pero no hubo demasiadas situaciones de gol, porque el conjunto vasco marcó muy bien y se proyecto a su vez en ofensiva.

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Pero cuando se jugaban 39 minutos, Federico Valverde tomó un balón en su propio campo, llegó a tres cuartos de cancha, y ya cayéndose, estiró la pierna para cederle el 1-0 a Kylian Mbappé.

No obstante, a los 43', el croata Luka Sucic llegó muy solo para definir y marcó el empate transitorio con el que se terminó la primera parte.

En el complemento, llegaron rápidamente dos goles para Real Madrid, y ambos con pases de gol de Jude Bellingham.

El primero para el 2-1, fue de Kylian Mbappé, en tanto que el 3-1 lo convirtió Vinícius Jr.

Sobre los 79', llegó el tercero del francés para su hat-trick, tras un gran pase del brasileño.

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