Alejandro Martínez, el extremo argentino de 29 años que llega a Nacional desde Huracán con 9 minutos jugados en los últimos dos meses; mirá sus números y trayectoria

El jugador argentino Alejandro Martínez , de 29 años, será el extremo internacional que llegará a Nacional en las próximas horas como refuerzo tricolor para el segundo semestre de la temporada 2026.

Así lo anunció el vicepresidente Flavio Perchman este martes en rueda de prensa.

“Está muy encaminado , como es el último cupo de extranjero tenemos que definir la situación final de John Guzmán”, dijo el directivo, explicando que debería culminar el procesos de salida del juvenil colombiano.

“Si bien rescindió, necesitamos la firma del equipo colombiano, que quiere firmar una vez que el jugador esté instalado en su nuevo club y esté todo acordado”, explicó Perchman.

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Consultado por si Martínez estaba en condiciones de jugar el clásico del domingo, el vice tricolor señaló: “Él viene jugando en Huracán, siendo parte del plantel, entra y alterna, creo que está en condiciones físicas de estar a la orden. De ahí, Carreño va a definir”.

Nueve minutos en los últimos partidos

Los números del extremo argentino indican que en los últimos dos meses, en la vuelta del fútbol argentino luego del Mundial 2026, jugó solo dos partidos de los seis que disputó Huracán por el Clausura del vecino país.

El 24 de julio el globo retomó la actividad y Martínez fue suplente ante Banfield. Luego, a la siguiente fecha entró 8 minutos ante Independiente Rivadavia y en la siguiente uno ante Atlético Tucumán.

Después, fue suplente en el clásico ante San Lorenzo, no estuvo convocado ante Sarmiento, y fue suplente en el último partido frente a Riestra el pasado 22 de agosto.

Martínez llegó a Huracán en este 2026 procedente de Talleres de Córdoba en un préstamo por un año con una opción de compra de US$ 2.000.000 por el 100% del pase y con una plusvalía del 20% para el equipo cordobés en caso de una futura venta.

Tras seis meses sin marcar goles y al no ser muy considerado por Diego Martínez, la cesión fue cortada y pasará a los tricolores.

En total, en el globo, jugó 13 partidos, la mayoría de ellos en enero, febrero y marzo, no marcó goles y sumó un total de 440 minutos (33.85 minutos por partido en promedio).

La carrera de Alejandro Martínez

El extremo nacido en González Catán, de 1,70 metros de altura y pierna zurda, tiene una extensa carrera con varios destinos internacionales.

Comenzó su carrera en Atlas, del ascenso argentino y recordado porque fue protagonista del reality show "Atlas, la otra pasión", desde donde pasó luego a Sportivo Barracas, Argentino de Merlo, Defensores de Belgrano y Central Córdoba.

Sus buenas actuaciones llevaron a que en 2023 lo fichara Tijuana de México, su primera salida internacional.

Luego, regresó a Córdoba para jugar en Talleres y desde ahí fue cedido a Ceará y Cuiabá de Brasil, ambos clubes en 2025, para luego pasar por Huracán y ahora llegar a Nacional.

En Talleres fue dirigido por el "Cacique" Alexander Medina: