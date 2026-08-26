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Nacional confirmó cómo será el "encuentro" entre hinchas y jugadores para el aliento previo al clásico ante Peñarol este jueves en el Gran Parque Central

La actividad, para la que se estaban estudiando distintas alternativas, será un “encuentro entre la hinchada y los jugadores"

26 de agosto de 2026 8:41 hs
Los hinchas de Nacional volvieron al Gran Parque Central

Los hinchas de Nacional volvieron al Gran Parque Central

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional confirmó cómo será el último aliento de los hinchas a sus jugadores en la previa del clásico del próximo domingo ante Peñarol en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

La actividad, para la que se estaban estudiando distintas alternativas, será un “encuentro entre la hinchada y los jugadores”, según detallaron los tricolores en sus redes sociales al presentar el evento, que no fue presentado como un “banderazo” debido a que no están permitidas las banderas de gran porte en los partidos de la AUF.

Daniel Carreño

Daniel Carreño

Finalmente, el encuentro será este jueves en el Gran Parque Central una vez finalizado el partido ante Albion por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay que comenzará a la hora 18:15.

En ese cotejo antes los "pioneros" se espera que el entrenador Daniel Carreño coloque un equipo totalmente alternativo con suplentes y juveniles.

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En el postpartido ingresarán los jugadores titulares para sumarse a sus compañeros y recibir el aliento de los hinchas en su último contacto antes del clásico ante Peñarol que se jugará el domingo a las 15:30 en el Campeón del Siglo, donde solo habrá hinchas locales.

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