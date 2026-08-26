Nacional confirmó cómo será el "encuentro" entre hinchas y jugadores para el aliento previo al clásico ante Peñarol este jueves en el Gran Parque Central

Nacional confirmó cómo será el último aliento de los hinchas a sus jugadores en la previa del clásico del próximo domingo ante Peñarol en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

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La actividad, para la que se estaban estudiando distintas alternativas, será un “encuentro entre la hinchada y los jugadores”, según detallaron los tricolores en sus redes sociales al presentar el evento, que no fue presentado como un “banderazo” debido a que no están permitidas las banderas de gran porte en los partidos de la AUF.

Daniel Carreño Foto: Enzo Santos/Focouy Finalmente, el encuentro será este jueves en el Gran Parque Central una vez finalizado el partido ante Albion por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay que comenzará a la hora 18:15.

En ese cotejo antes los "pioneros" se espera que el entrenador Daniel Carreño coloque un equipo totalmente alternativo con suplentes y juveniles.