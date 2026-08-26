Meteorólogos anuncian una suba de temperatura antes de un frente frío con lluvias y tormentas: qué pasará el fin de semana y el domingo de clásico

Los meteorólogos Guillermo Ramis, Mario Bidegain y Nubel Cisneros adelantaron cómo estará el tiempo durante los próximos días, con un panorama marcado por un ascenso de las temperaturas, la llegada de lluvias y posibles tormentas y un posterior descenso térmico hacia el final de la semana.

Los tres especialistas coinciden en que el principal cambio se producirá entre la noche de este miércoles y el jueves. Ramis anunció el pasaje de un frente frío con lluvias y alguna tormenta , mientras que Bidegain advirtió que la desmejora comenzará sobre el final de este miércoles en la zona del Río de la Plata . Cisneros, en tanto, prevé que las tormentas y lluvias ingresen el jueves por el suroeste y el litoral .

Antes del cambio habrá un repunte de las temperaturas . Bidegain proyecta para este miércoles máximas de entre 23 °C y 25 °C en el litoral de Uruguay y de 19 °C en Montevideo , mientras que Cisneros espera hasta 23 °C en el norte . Para el jueves, este último prevé que el norte alcance los 24 °C antes del descenso.

Edil blanco denunció que taxis accesibles que lanzará la IM "no cumplen con las normas UNIT básicas de accesibilidad"

Tiempo frío y prácticamente sin lluvias: qué dijeron los meteorólogos sobre el fin de semana y la Noche de la Nostalgia

El enfriamiento se hará más evidente el viernes , cuando Cisneros pronostica máximas de 12 °C en el área metropolitana, 14 °C en el sur y 16 °C en el norte , además de un “ marcado descenso de temperatura en la noche ”.

De cara al fin de semana, Ramis llevó tranquilidad a quienes ya hacen planes y, en particular, a quienes estarán pendientes del clásico entre Nacional y Peñarol del domingo: no espera lluvias ni el sábado ni el domingo.

“Buen fin de semana, no hay problema. Ningún problema”, afirmó Ramis este miércoles en diálogo con Informativo Sarandí.

Ramis anuncia un frente frío con lluvias y tormentas

Ramis señaló que el principal cambio llegará este jueves, con el ingreso de un frente frío que provocará lluvias y algunas tormentas en buena parte del territorio nacional.

“Mañana jueves hay el pasaje de un frente frío, con alguna célula de tormenta y lluvia”, explicó.

Según el meteorólogo, el fenómeno afectará durante buena parte de la jornada a gran parte de Uruguay, aunque tendrá mayor incidencia al sur del río Negro.

En Montevideo, estimó que las precipitaciones podrían dejar un acumulado cercano a los 15 milímetros.

Bidegain: lluvias y tormentas desde el final de este miércoles

El meteorólogo Mario Bidegain también advirtió sobre el cambio en las condiciones del tiempo y adelantó que la inestabilidad comenzará antes.

“Desmejora para última hora de hoy sobre Río de la Plata, con lluvias y tormentas y descienden las temperaturas para mañana jueves 27”, escribió en su cuenta de X.

Imagen GOES19 para MIE26ago a 08:40 hr local, muestra nubosidad asociada a frente frío sobre norte Patagonia. Desmejora para última hora de hoy sobre Rio de la Plata, con lluvias y tormentas y descienden las temperaturas para mañana jueves 27. pic.twitter.com/0G22Iz6Y87 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 26, 2026

Bidegain acompañó su análisis con una imagen del satélite GOES-19 de las 08:40 de este miércoles, en la que identificó nubosidad asociada a un frente frío sobre el norte de la Patagonia.

Antes de la llegada de ese sistema, las temperaturas subirán. Según las proyecciones del modelo europeo ECMWF compartidas por el meteorólogo, este miércoles se esperan máximas de entre 23 °C y 25 °C en el litoral de Uruguay, mientras que Montevideo alcanzaría los 19 °C.

Qué pronostica Nubel Cisneros

Nubel Cisneros también prevé lluvias y posibles tormentas, seguidas por un nuevo descenso de las temperaturas. Para este miércoles pronosticó a Subrayado (Canal 10) una mañana fría, con algunas heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. Durante la tarde espera un ambiente fresco a templado, con cielo parcialmente nublado a nublado y una moderación de las temperaturas durante la noche.

El jueves, según Cisneros, comenzará fresco y con abundante nubosidad. Las condiciones desmejorarán por el suroeste y el litoral con tormentas y lluvias, que persistirán durante la tarde.

La situación comenzará a mejorar durante la noche desde el suroeste, al mismo tiempo que empezarán a bajar las temperaturas. El viernes habrá lluvias y lloviznas aisladas durante la mañana principalmente en las zonas norte y este. Por la tarde estará fresco y parcialmente nublado, mientras que para la noche Cisneros anticipa un “marcado descenso de temperatura”.

Para ese día pronostica mínimas de 6 °C en el norte y el sur y de 8 °C en el área metropolitana, con máximas de 16 °C, 14 °C y 12 °C, respectivamente.

¿Llueve el domingo durante el clásico?

Consultado específicamente por el tiempo previsto para el domingo, jornada en la que se disputará el clásico entre Nacional y Peñarol, Ramis descartó precipitaciones.

“Sin lluvias el domingo, sin lluvias y sin problemas”, aseguró.

Las temperaturas durante el fin de semana se mantendrán frescas. Para el sábado pronosticó una mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C, mientras que el domingo espera 9 °C de mínima y 15 °C de máxima.

En ambas jornadas estará nuboso.

Bidegain prevé acumulados de entre 10 y 50 milímetros en Uruguay

Bidegain también compartió las proyecciones del modelo ECMWF sobre las lluvias acumuladas previstas en la región hasta el lunes 31 de agosto al mediodía.

“Sobre mojado más agua”, escribió al presentar el mapa de precipitaciones. Para Uruguay, el modelo proyecta acumulados de entre 10 y 50 milímetros, con valores que podrían alcanzar entre 50 y 80 milímetros sobre la frontera entre Uruguay y Brasil.

Los mayores registros se concentrarían más al norte. Según Bidegain, el ECMWF proyecta entre 150 y 200 milímetros en el norte de Rio Grande do Sul, en Brasil, y en Misiones, Argentina.

Sobre mojado más agua ! La lluvia acumulada (mm) prevista por @ECMWF, hasta LUN31ago (12Z), indica montos 150-200 mm sobre Norte Rio Grande Sul (#Brasil) y #Misiones (ARG). 50 a 80 mm sobre frontera BRA/URU. #Uruguay de 10 a 50 mm. Lluvia sobre litoral #Argentina y #CABA 6-25 mm. pic.twitter.com/FEp6pDfDGd — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 25, 2026

El pronóstico de Ramis para los próximos días

Para este miércoles, Ramis espera una mínima de 7 °C y una máxima de 17 °C, con abundante nubosidad.

El jueves será la jornada más inestable, con 13 °C de mínima y 15 °C de máxima, cielo cubierto y posibilidad de tormentas y lluvias por el pasaje del frente frío.

Las condiciones mejorarán el viernes, cuando se esperan 10 °C de mínima y 14 °C de máxima, con cielo nuboso.

El buen tiempo continuará durante el fin de semana: el sábado tendrá una mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C, mientras que el domingo oscilará entre 9 °C y 15 °C, sin lluvias previstas.

La inestabilidad podría regresar el lunes, con cielo ocasionalmente cubierto y algunos chaparrones, aunque Ramis anticipó que serán de escasa entidad: “Poca cosa”.

Para el martes, finalmente, pronosticó una mínima de 10 °C y una máxima de 13 °C, con cielo nuboso.