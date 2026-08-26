Encontraron muertos a hombre de 89 años y a mujer de 56 en avanzado estado de descomposición en una casa de Montevideo

La Policía encontró en la tarde del martes los cuerpos de un hombre de 89 años y una mujer de 56 en avanzado estado de descomposición en una casa del barrio Reus al Norte, en Montevideo.

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Si bien los cuerpos tenían signos que podrían ser indicio de violencia, la Fiscalía dispuso que el hecho no se trataría de un homicidio, informaron desde la Jefatura de Policía capitalina a El Observador.

Los oficiales concurrieron a la casa, ubicada en la calle Amézaga entre Justicia y República, luego de la alerta de un familiar que había denunciado no tener contacto con los residentes desde hacía aproximadamente un mes, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

Los policías entraron con autorización a la vivienda y allí encontraron a los cuerpos. La escena fue preservada y también concurrió personal del Departamento de Homicidios, Policía Científica y Fiscalía de Homicidios, entre otros.