VIDEO | Una riada arrasó la frontera entre Nepal y el Tibet: al menos 384 personas desaparecidas

Una riada provocó este miércoles una catástrofe en la frontera entre Nepal y el Tíbet , después de que una enorme masa de agua, barro y rocas avanzara por el río Bhote Koshi y destruyera viviendas, caminos, puentes y distintas infraestructuras. El fenómeno dejó al menos nueve muertos confirmados en Nepal y 384 personas desaparecidas, entre ellas cientos de turistas extranjeros.

El episodio se registró a las 10:59 (hora local) en el distrito nepalí de Rasuwa , en una zona montañosa próxima al límite con China . Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el agua y el barro avanzaron con fuerza sobre las construcciones y arrastraron vehículos y estructuras completas. Del lado tibetano también se reportaron daños en el paso fronterizo de Gyirong.

La Junta de Turismo de Nepal informó que entre las 384 personas que perdieron contacto hay 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses que se encontraban de viaje hacia Gosainkunda y Kailash Mansarovar.

Inundaciones en la frontera entre Nepal y el Tíbet

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Las imágenes registradas en la zona muestran una corriente cargada de sedimentos que avanza sobre viviendas, vehículos y caminos. En algunos sectores, la crecida destruyó puentes y dejó grandes cantidades de barro acumuladas sobre las vías de comunicación. El distrito de Rasuwa fue uno de los sectores más afectados, especialmente las localidades de Timure y Syaphrubesi .

La Policía de Nepal informó que 32 miembros de las fuerzas de seguridad no habían podido ser contactados, mientras que la Junta de Turismo contabilizó 384 viajeros desaparecidos.

Authorities say hundreds of people are thought to be missing after flash flooding sent a wall of water down a river on the Tibet-Nepal border.



Hundreds of travellers trekking in the region are feared to have been caught up in the flooding.https://t.co/SY4Y0UlFZo pic.twitter.com/21V25ABC3a — Sky News (@SkyNews) August 26, 2026

"Las personas que viven a lo largo del río deben extremar las precauciones y mantenerse alertas", señaló el primer ministro de Nepal, Balendra Shah.

En la misma línea, el titular de la cartera de Asuntos Exteriores, Shishir Khanal, confirmó la declaración de "zonas de desastre" a las localidades afectados directa e indirectamente por el fenómeno durante un período de tres meses, en conformidad con el artículo 32 de la Ley de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de 2074 BS.

Ekantipur.com

La situación también afectó al lado chino de la frontera. La agencia estatal Xinhua informó que el deslizamiento alcanzó el puerto de Gyirong, en la región de Shigatse, y provocó cortes en caminos, comunicaciones y suministro eléctrico.

China desplegó al menos 574 rescatistas en el paso fronterizo, aunque el espesor del sedimento complicó el acceso a las zonas afectadas.

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El impacto de las inundaciones en Rasuwa ya se ven reflejados en la bolsa de valores nepalí. Según el relevamiento del periódico Ekantipur, entre los 13 subgrupos que cotizaron hoy, los índices de energía hidroeléctrica y seguros generales fueron los que más cayeron.

"Los primeros informes indican que muchas empresas hidroeléctricas de la zona han sufrido daños a causa de las inundaciones. El índice del subgrupo de energía hidroeléctrica también cayó un 2,84% el miércoles", detalló.