No es Argentina, Chile ni Perú | Así es el quinto avión de ataque ligero que sumó un país de Sudamérica

Paraguay incorporó su quinto avión A-29 Super Tucano y quedó a una unidad de completar la flota de seis adquiridas a la brasileña Embraer .

La entrega de la aeronave registrada el viernes por la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) , se enmarca en el proceso de modernización de sus capacidades para controlar el espacio aéreo y enfrentar vuelos ilícitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

"Esta representa la mayor inversión estratégica en nuestra capacidad de defensa aérea en casi cuatro décadas", destacó el presidente de Paraguay, Santiago Peña , en redes sociales. El sexto y último A-29 Super Tucano del contrato está previsto para llegar a finales de septiembre.

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El A-29 Super Tucano es un avión turbohélice diseñado por Embraer para cumplir diferentes funciones, entre ellas ataque ligero, reconocimiento armado, vigilancia aérea, intercepción y entrenamiento avanzado. La plataforma puede operar tanto de día como de noche y fue desarrollada para realizar misiones desde bases con infraestructura limitada.

Cada unidad está equipado con un motor Pratt & Whitney PT6A-68C de 1.600 shp. Su velocidad de crucero alcanza los 520 km/h, mientras que puede operar hasta una altura de 10.668 metros.

Con combustible interno, también tiene una autonomía de unas 3,5 horas, que puede extenderse hasta 8,4 horas con tanques externos, de acuerdo con las especificaciones publicadas por Embraer.

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Uno de sus principales componentes reside en las tareas de vigilancia es el sistema electroóptico e infrarrojo (EO/IR), que permite obtener imágenes durante operaciones diurnas y nocturnas e identificar objetivos. El sistema también puede incorporar designación láser y telémetro láser, herramientas que amplían las capacidades de reconocimiento y ataque de precisión.

La aeronave dispone además de comunicaciones seguras, enlace de datos táctico y sistemas de visión nocturna. Su cabina incorpora controles HOTAS, computadora de misión, piloto automático y pantalla frontal HUD, mientras que el cockpit y el compartimento del motor cuentan con protección blindada.

En materia de armamento, el A-29 dispone de cinco puntos de carga para transportar diferentes configuraciones. También incorpora dos ametralladoras calibre .50 instaladas en las alas y puede utilizar distintos tipos de bombas, cohetes y otros sistemas de armas, según la configuración seleccionada para cada misión.

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El modelo también cuenta con sistemas de autoprotección, como dispensadores de chaff y bengalas, además de asientos eyectables. Estas características permiten adaptar el avión a misiones de reconocimiento armado, vigilancia e intercepción, además de tareas de entrenamiento.

La incorporación paraguaya se inscribe en una presencia creciente del A-29 en Sudamérica. Embraer señala que Uruguay se convirtió en el sexto operador del modelo en la región, junto con Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay.

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La Fuerza Aérea Uruguaya recibió sus dos primeras unidades en febrero de 2026 y prevé completar progresivamente hasta septiembre su nueva flota.