Gastón Martirena, el "refuerzo importante" de Nacional que llega para solucionar un gran problema: será el sexto lateral derecho del tricolor en un año y medio

"Este es el refuerzo importante al que me refería". Así presentó el vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman, a Gastón Martirena , en una rueda de prensa realizada en la llegada del nuevo fichaje del tricolor a su hotel en Montevideo.

El "sueño lejano" de contar con el lateral derecho uruguayo de 26 años, que llega al bolso en una cesión con opción de compra , se terminó de hacer realidad este martes, a pesar de que ese día hasta Neymar intentó convencer al jugador de viajar al Santos de Brasil.

Que es un fichaje de renombre para Nacional y el fútbol uruguayo no es ninguna novedad: durante años fue uno de los mejores laterales derechos de Argentina con Racing , club con el que obtuvo una Copa Sudamericana en 2024 (con un gol en la final) y una Recopa Sudamericana en 2025 . Disputó 109 partidos en tres años con la academia de Avellaneda, con 12 goles y 14 asistencias.

Viene de un año con poca participación , con 1.040 minutos repartidos en 14 partidos . Fue titular durante casi toda la Copa Sudamericana (donde anotó dos goles en cinco partidos), pero contó con pocos minutos en el Torneo Apertura argentino (500 minutos en siete partidos de 18, cinco como titular ). En el Clausura apenas disputó 45 minutos como titular en la derrota 3-1 ante Tigre, y los otros cinco partidos los vio desde el banco sin ingresar.

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Su llegada a Nacional busca solucionar un problema que la actual directiva nunca pudo resolver del todo: el lateral derecho. Martirena será el sexto jugador contratado para ese puesto desde que la gestión de Ricardo Vairo y Flavio Perchman asumió en diciembre de 2024, con Emiliano Ancheta como principal protagonista.

De los cinco laterales que precedieron al nuevo fichaje, solo dos superaron el 50% de los minutos que tuvieron para jugar. Otros dos ni siquiera superaron los diez partidos con la camiseta tricolor, y tres apenas estuvieron un semestre en el club durante durante este último año y medio.

Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez, los laterales que siguen

Emiliano Ancheta en el partido entre Nacional y Cerro por el Torneo Apertura 2026 Foto: Dante Fernández/Focouy

Ancheta es desde el principio de 2025 el lateral derecho principal de Nacional. El año pasado disputó 32 de los 49 partidos del club en el año, con 2.331 minutos, un gol y tres asistencias.

Fue titular durante gran parte de ese año, con los tres técnicos que pasaron por Nacional (Martín Lasarte, Pablo Peirano y Jadson Viera). Durante el final del Apertura perdió el puesto, con Lucas Morales y Nicolás Rodríguez alternándose la titularidad, pero luego volvió a ganarse el lugar en el once y jugó casi todos los minutos del Clausura, hasta que una lesión lo sacó en la recta final del torneo. Se recuperó a tiempo para ser titular en las dos finales ante Peñarol para ganar la Liga AUF Uruguaya.

En 2026 el lateral lleva jugados 1.693 minutos en 23 partidos (de un total de 34), con un gol y una asistencia. Fue la principal opción para el puesto durante gran parte del año, tanto para Jadson Viera como para Jorge Bava, con cinco partidos afuera por lesión.

En los últimos dos partidos del bolso, que incluyeron el debut de Daniel Carreño, Ancheta fue suplente de Nicolás Rodríguez, el otro lateral que se mantiene desde el arranque de la gestión de Vairo y Perchman.

Nicolás Rodríguez en el partido entre Nacional y Progreso por el Torneo Clausura 2026 Foto: Enzo Santos/Focouy

El "Ojito" fue siempre un jugador de recambio, que además de ser lateral derecho también fue utilizado por la banda izquierda y hasta en el medio de la cancha. En el 2025 acumuló 962 minutos en 19 partidos, con 10 titularidades, y anotó un gol. En el Intermedio alternó partidos como titular con Lucas Morales, pero luego estuvo 16 partidos sin jugar hasta que la lesión de Ancheta le dio la chance de jugar en la recta final del Clausura, y de jugar 49 minutos en la final de vuelta ante Peñarol.

En el 2026 el polifuncional ya superó los minutos que tuvo el año anterior: lleva 1.032 en 15 partidos, con una asistencia. Sin embargo, solo siete de esos encuentros los jugó de lateral derecho, ya que fue utilizado en varias ocasiones como lateral izquierdo. Fue titular en cuatro de los seis partidos de Nacional por la Copa Libertadores pero nunca se afianzó como parte del once.

Los laterales derechos que se fueron de Nacional

Lucas Morales

Lucas Morales en la final del Torneo Intermedio 2025 ante Peñarol, su último partido como jugador de Nacional Foto: Leonardo Carreño

Tras retornar a Nacional después de una cesión en Wanderers en 2024, Lucas Morales fue uno de los tres laterales derechos para el arranque de la temporada 2025 de Nacional.

Fue suplente de Ancheta durante el Apertura, con una hernia que lo afectó durante parte del semestre, y se hizo con el puesto durante parte del Intermedio y las últimas fechas de la Copa Libertadores.

Disputó 20 partidos durante esos primeros seis meses del 2025 con el tricolor, con 1.403 minutos en cancha y dos goles anotados. Tras perder la final del Torneo Intermedio con Peñarol, encuentro en el que fue titular, el hijo de Óscar Javier Morales hizo las valijas y se fue cedido a Olimpia de Paraguay. Hoy está en el Sportivo Luqueño de ese país.

Hayen Palacios

Hayen Palacios en la presentación del plantel de Nacional del 2026 Foto: Dante Fernández / FocoUy

Tras la salida de Morales, Nacional fue a buscar un nuevo lateral derecho para competirle a Ancheta y Rodríguez en la recta final del año y para ello contrató al colombiano Hayen Palacios, quien llegó al club cedido desde el Athletico Paranaense de Brasil.

El jugador llegó como una apuesta de la directiva, pero no dio los réditos esperados: apenas disputó 200 minutos en cuatro partidos, de los cuales solo 20 fueron en dos encuentros del Torneo Clausura y los restantes 180 fueron en los dos cruces que el bolso tuvo en la Copa AUF Uruguay.

A principios de 2026, tras disputar dos encuentros de la Copa de la Liga AUF, el futbolista rompió su préstamo con el tricolor y Paranaense lo cedió a Independiente Medellín de Colombia, donde ha jugado casi todos los partidos del equipo, ingresando en la mayoría desde el banco.

Juan de Dios Pintado

Juan de Dios Pintado contra Eric Remedi en el clásico ante Peñarol del Torneo Apertura 2026 Foto: FocoUy

Pintado llegó a Nacional a principios de 2026 cedido desde Gimnasia y Esgrima de La Plata como un jugador afianzado en la Primera división argentina, pero su rendimiento no colmó las expectativas y nunca pudo ganarse el puesto.

Disputó 413 minutos repartidos en ocho enfrentamientos durante el primer semestre del año. Tuvo cinco titularidades, y desde la llegada de Bava apenas sumó cuatro partidos en tres meses, antes de finalizar su préstamo con Nacional y que Gimnasia lo cediera a Unión de Santa Fe.

Los números de los laterales de Nacional desde el arranque del 2025