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Comenzó la Copa AUF Uruguay 2026: mirá cómo salió el partido que abrió el torneo y los detalles de la primera fecha que sigue este miércoles y jueves

El segundo torneo en importancia en el fútbol uruguayo se puso en marcha; mirá los detalles de la etapa inicial de la fase de series

26 de agosto de 2026 12:04 hs
Defensor y Rentistas abrieron la Copa AUF Uruguay 2026

Defensor y Rentistas abrieron la Copa AUF Uruguay 2026

La Copa AUF Uruguay 2026 se puso oficialmente en marcha este martes 25 de agosto con el partido Defensor Sporting vs Rentistas, encuentro que terminó con empate sin goles en el Franzini.

De esa forma, comenzó la primera fecha de la fase de series de los clubes profesionales del certamen en el que Peñarol defiende el título.

Primera fecha entre el martes 25 de agosto y 10 de setiembre

La primera fecha de la fase de series del nuevo formato de la Copa AUF Uruguay se inició este martes con el empate 0-0 entre Defensor y Rentistas por el Grupo 2.

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Partidos del miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 continúa la actividad con cinco partidos.

A la hora 15:00 jugarán Danubio vs Atenas en Jardines del Hipódromo, Juventud de Las Piedras vs Oriental de La Paz en el Parque Artigas y Progreso vs River Plate en el Parque Paladino.

El trofeo de la Copa AUF Uruguay
El trofeo de la Copa AUF Uruguay

Por otra parte jugarán en esa misma jornada, Plaza Colonia vs Cerro Largo en el Parque Suppici a las 17.30 y por la noche, Peñarol, el vigente campeón, enfrentará a Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo sobre la hora 20.15.

Partidos del jueves 27 de agosto

En tanto, el jueves 27 se cerrará parte de la primera fecha con dos compromisos.

Fénix vs Liverpool a las 15 en el Parque Capurro, y por la noche, Nacional recibirá a Albion en el Gran Parque Central a la hora 20.

Partidos de setiembre

La primera fecha recién terminará dos semanas después: el miércoles 9 de setiembre, jugarán Racing vs Central Español en el Parque Roberto sobre las 15, Boston River vs Colón a las 17:30 en Florida, y Deportivo Maldonado vs Wanderers en el Estadio Domingo Burgueño a las 20:00.

El último partido de esta etapa será el 10 de setiembre, cuando Cerro reciba a Cerrito a las 16:00 en el Tróccoli.

Vale recordar que el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027 con el cupo Uruguay 4.

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