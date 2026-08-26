Edil blanco denunció que taxis accesibles que lanzará la IM "no cumplen con las normas UNIT básicas de accesibilidad"

El edil del Partido Nacional de Montevideo , Nicolás Botana , denunció que taxis accesibles que lanzará la Intendencia de Montevideo (IM) "no cumplen con las normas UNIT básicas de accesibilidad" y afirmó que "por lo tanto, no son accesibles".

La Junta Departamental de Montevideo recibirá este miércoles a las autoridades de movilidad de la comuna capitalina en el marco de la Rendición de Cuentas y el representante opositor expondrá este tema, entre otros. Mientras, la intendencia presentará estos taxis este viernes , los cuales según el edil, ya están en funcionamiento .

El opositor detalló que los "los taxis tienen una altura de 1,25 metros , cuando la norma UNIT establece 1,40 ". "Muchas sillas de ruedas, en especial las sillas de ruedas eléctricas , son más altas y por lo tanto no entran en el vehículo si no se cumple con esa medida", agregó Botana.

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"Son una licitación que viene de la intendencia pasada , pero que generaron unas controversias importantes en todo el proceso después y estuvieron frenados en los galpones de la patronal del taxi mucho tiempo", contó el edil en diálogo con El Observador, quien además dijo que "hubo observaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos por denuncias de usuarios de que no eran accesibles".

Estos taxis "resuelven una parte del problema", debido a que "algunos usuarios con silla de ruedas entran" pero "no todas".

El director de Movilidad de Montevideo Germán Benítez fue consultado al respecto. "Nuestra visión es que es una mejora muy importante respecto a lo que tenía antes la ciudad en materia de servicios de traslado a personas en situación de discapacidad, pero que debemos seguir mejorándola", dijo el jerarca.

"Vamos a lanzar en los próximos días una segunda licitación con algunas modificaciones que amplíe el abanico de opciones y complemente a los vehículos operativos que se presentan el viernes", agregó Benítez.

Con respecto a esta segunda licitación, Botana –quien mantiene comunicación con el director de la intendencia– dijo que sería "para agregar 20 taxis más". "Esos taxis que van a agregar son los que serían con las medidas adecuadas. Para eso falta. Esa licitación se está armando", agregó el nacionalista.

El edil opositor cuestionó el lanzamiento de este viernes. "Estas haciendo un anuncio de 25 taxis accesibles que en realidad no son accesibles" y pidió, en cambio, "darle celeridad a la segunda licitación".

Entre otras cuestiones, Botana afirmó que "hubo una denuncia ante la Defensoría del Vecino por una usuaria del taxi accesible a la que se le notificó que debía abonar 680 pesos extra por concepto de la distancia que el taxi debía recorrer desde el punto donde se encontraba hasta la casa de la usuaria".

"Eso atenta contra la normativa departamental. No puede haber un sobrecosto porque además la intendencia a estos taxis les exonera la patente y le da un subsidio de 41 fichas por viaje. Eso está en el pliego del llamado a precio de licitación. No hay excusa para que haya un sobreprecio", sentenció el edil.