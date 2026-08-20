Transporte: cómo funciona el sistema de pago con tarjetas de crédito, débito y prepaga que incorporarán los ómnibus de Montevideo

Montevideo incorporará un sistema de pago en sus ómnibus que permitirá abonar el boleto con tarjetas de crédito, débito u otros medios electrónicos , sin depender exclusivamente de la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) .

La modalidad, que ya funciona en distintas ciudades del mundo, se aplicará en las máquinas expendedoras instaladas en las unidades y está previsto que el proceso de actualización culmine a mediados de 2027.

"Vamos a comenzar un proceso que nos va a permitir incorporar nuevos medios de pago a bordo del bus. Se podrá pagar con débito, con crédito, con tarjetas prepagas, con celular; se podrá pagar a bordo del bus" - Germán Benítez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.

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Según anticipó este jueves el director de Movilidad de la comuna, la renovación también alterará la forma en que algunos usuarios realizan trámites vinculados al transporte.

"Vamos a permitir que los estudiantes con boletos gratuitos carguen a bordo del bus, ya no tengan que ir más a un local STM o a un local de cobranzas a cargar los boletos", indicó el funcionario.

¿Cómo funciona en el mundo el sistema de pago con tarjetas de crédito, débito y prepaga que incorporarán los ómnibus de Montevideo?

Pago contactless

El sistema que Montevideo incorporará ya funciona en diferentes redes de transporte del mundo y tiene como característica principal el pago contactless: el pasajero acerca una tarjeta bancaria compatible, un celular o un reloj inteligente al lector instalado en el vehículo y la operación queda registrada.

Nueva York es uno de los ejemplos más conocidos. En la ciudad estadounidense el sistema OMNY permite abonar directamente con tarjetas de crédito y débito sin contacto, además de teléfonos y dispositivos vinculados a billeteras digitales. Durante 2026, reemplazará definitivamente a la MetroCard, según informó el sitio Sirchandler.

Sistema OMNY

Otra de las particularidades de OMNY es que el usuario no necesita comprar previamente un pase semanal. El sistema aplica un mecanismo de límite tarifario donde el usuario paga los viajes individuales hasta alcanzar el valor establecido para el período y, a partir de ese momento, los siguientes no generan un nuevo cargo durante ese período.

El caso de Madrid tiene algunas características diferentes. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) permite pagar el billete sencillo directamente con tarjetas Visa, Mastercard y American Express sin contacto, tanto físicas como virtuales en un teléfono o vinculadas a billeteras digitales.

La modalidad se denomina tap & go: el pasajero sube al ómnibus y acerca el plástico o el celular a la validadora ubicada junto al puesto de conducción. Si la operación es aprobada, el sistema registra el pago. En ese caso, la propia tarjeta o el dispositivo utilizado funciona como comprobante del viaje.

Sistema tap & go EMT

La EMT extendió el mecanismo a toda su red de líneas. El sistema acepta las tarjetas sin contacto de Visa, Mastercard y American Express y permite utilizar tanto el plástico como su versión virtualizada en un dispositivo móvil.

Madrid también desarrolló una alternativa para quienes necesitan un comprobante físico. El pasajero puede pedir el billete al conductor antes de acercar la tarjeta o el teléfono a la validadora. En ese caso, el chofer entrega el ticket una vez completada la operación.

Argentina

En Argentina, el pago con tarjetas bancarias también se incorporó progresivamente a los colectivos que cuentan con los validadores correspondientes. El sistema permite utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, además de celulares y relojes con tecnología NFC y códigos QR. La tarjeta SUBE continúa disponible junto con estas alternativas.

En Chile, el transporte público también avanzó hacia la utilización de tarjetas bancarias como medio de pago. Una de las características del sistema es la posibilidad de realizar la validación offline, una tecnología que permite procesar el acceso sin que el validador necesite establecer una comunicación en tiempo real con el banco en cada viaje.

Brasil

En Río de Janeiro, el modelo fue incorporado al transporte urbano en 2022 a través de una normativa municipal. El texto estableció que el importe abonado por esa vía debe ser equivalente al valor vigente del boleto, tanto para el pago en efectivo como para el boleto electrónico.

Además, se dejó en manos de la Alcaldía, junto con la Dirección Municipal de Transportes y la empresa o consorcio responsable del servicio, la regulación del circuito de cobro. Los impulsores de la ley definieron la modalidad como "otra alternativa para el cobro de billetes de autobús en la ciudad de Río de Janeiro" y destacaron la facilidad brindada a los pasajeros, según rememoró Paymentmedia.com.