Sindicato de la leche anuncia medidas por despido de 25 trabajadores: advierten que puede afectar la recepción de materia prima

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) anunció la instauración de medidas sindicales que tienen como motivo el despido de 25 trabajadores de empresas que, teniendo como marco la comercialización de productos de Conaprole , desarrollan tareas de reposición de lácteos en góndolas .

La semana pasada, tras la denuncia inicial de la FTIL sobre esta situación, Conaprole salió al cruce y remarcó que la empresa "no está realizando despidos".

Según se señaló en un comunicado remitido este lunes 5 de octubre a El Observador, "ante la lamentable situación de represión sindical, precarización laboral y despidos en el sector de reposición de góndola de los productos de Conaprole, y señalando la responsabilidad directa de las empresas MODE y Conaprole, el Plenario de la FTIL resuelve por unanimidad ratificar la resolución adoptada por el Plenario de la FTIL del día 29 de setiembre", declarando a este colectivo de trabajadores en conflicto.

La FTIL rechazó "profundamente el intento de instrumentar 25 despidos y este tipo de política empresarial, que atenta contra las fuentes laborales y apunta directamente a mechar el salario y las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores".

Puntualizó en el documento que "Conaprole es una empresa modelo de nuestro país, con balances millonarios y que recibe permanentemente el aporte del Estado y de toda la sociedad uruguaya, por ello, no puede ni debe responder con este tipo de acciones contra quienes trabajan y sostienen diariamente la actividad".

La federación de trabajadores del sector entiende que existe "represión sindical" considerando que "de las cinco empresas que realizan esta tarea las dos empresas a las que se pretende quitar el servicio son las únicas que cuentan con el 100% de sus trabajadores sindicalizados, mientras que la empresa a la que se pretende otorgar dicho servicio es la única que no cuenta con un sindicato organizado".

También se exige el pago de los salarios correspondientes al mes de setiembre antes del vencimiento del plazo establecido para su debido cobro.

Finalmente, se menciona que "siempre hemos estado y estaremos abiertos al diálogo" y se hace un llamado "a las empresas directa e indirectamente vinculadas —Conaprole y MODE— a rever su posición y a cumplir con el proceso histórico de respeto por los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores del sector".

El comunicado de la FTIL