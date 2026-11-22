El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé un comienzo de semana con máximas de hasta 30 °C y probables tormentas aisladas en el noroeste, el noreste y el suroeste para la tarde y la noche del lunes 23 de noviembre. En Montevideo y el área metropolitana , la probabilidad de tormentas aparece el martes de mañana.

En el noroeste , la temperatura irá de 15 °C a 30 °C , con neblinas de mañana. En el noreste , donde también se esperan bancos de niebla, la mínima será de 13 °C y la máxima de 29 °C . Para la tarde y la noche se prevén probables tormentas aisladas en ambas regiones y en el suroeste , donde las temperaturas también oscilarán entre 13 °C y 29 °C y habrá neblinas al comienzo del día.

En el centro-sur y el este , las temperaturas irán de 12 °C a 28 °C . El centro-sur tendrá neblinas de mañana y probables precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche. En el este se esperan neblinas y bancos de niebla al comienzo del día y un aumento de la nubosidad por la tarde. En Punta del Este , la mínima será de 16 °C y la máxima de 23 °C , con neblinas de mañana y períodos de cielo cubierto más tarde.

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En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura irá de 14 °C a 26 °C . La mañana tendrá neblinas y rachas de viento de hasta 40 km/h , mientras que por la tarde aumentará la nubosidad.

El martes seguirá el calor en el norte y habrá viento en Montevideo

Para el martes 24, Inumet prevé máximas de 30 °C en el noroeste, 29 °C en el noreste, el suroeste y el este, 28 °C en el centro-sur y 24 °C en Punta del Este.

En Montevideo y el área metropolitana se esperan 15 °C de mínima y 26 °C de máxima, con probables tormentas aisladas de mañana y posibles lluvias aisladas de tarde y noche. En la segunda mitad del día, el viento rotará al sureste y podrá alcanzar rachas de hasta 60 km/h.

De miércoles a sábado, Inumet no prevé lluvias en el área metropolitana

El pronóstico extendido para el área metropolitana indica probabilidad nula de lluvias entre el miércoles 25 y el sábado 28. La máxima bajará a 24 °C el miércoles y a 23 °C el jueves, cuando también se espera la mínima más baja de ese tramo, de 13 °C. Luego la temperatura volverá a subir, con máximas de 25 °C el viernes y 27 °C el sábado.