El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció un fin de semana con temperaturas cálidas, lluvias y tormentas aisladas en distintas zonas del territorio nacional. Las precipitaciones comenzaron este viernes y se extenderán hasta el domingo , cuando se espera una mejora gradual de las condiciones del tiempo.

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El viernes comenzará con una mañana templada y dará paso a una tarde cálida. El cielo estará nuboso y se prevén probables tormentas durante la mañana, principalmente en el litoral oeste y centro-sur del país .

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Hacia la tarde, las tormentas aisladas podrán extenderse al resto del territorio nacional.

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Para el sábado, Inumet no espera cambios significativos en las temperaturas.

El cielo se presentará nuboso, con períodos de cubierto, y se pronostican precipitaciones y tormentas aisladas, principalmente en las zonas noroeste y noreste hacia la noche.

Domingo 22 de noviembre: mejora gradual de las condiciones del tiempo

El domingo, las precipitaciones y probables tormentas continuarán durante la madrugada en el norte del país, aunque se espera una mejora de las condiciones durante la mañana.

En el sur, en tanto, existe la probabilidad de precipitaciones escasas en las zonas costeras, con una mejora prevista hacia la tarde.

Inumet recomienda consultar las actualizaciones de los pronósticos y las advertencias meteorológicas a través de su sitio web oficial.