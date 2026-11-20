La semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Nacional y Montevideo City Torque cambió su día y horario, luego de un pedido de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) , confirmaron distintas fuentes a Referí.

En principio, la semifinal entre Nacional y Torque se fijó para el martes 1° de diciembre a las 20:30, en el Estadio Centenario.

Sin embargo, horas después la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay cambió el día y el estadio del encuentro: lo pasó para el jueves 26 de noviembre y en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno , con la misma hora.

El Landoni se eligió porque, con la fecha inicial, no se tenían certezas de que el Centenario estuviese listo para recibir el partido luego de la final de la Copa Libertadores , que Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán el sábado 28 de noviembre.

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Este viernes, sin embargo, la semifinal se fijó para las 21:30, una hora más tarde de lo planeado en principio. Este cambio fue solicitado por la FUBB, con el objetivo de que el partido no se dispute a la misma hora que el encuentro entre la selección uruguaya de básquetbol y Canadá, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027.

El encuentro, que comenzará a las 19:10 y se disputará en el Antel Arena, es clave en las intenciones de la celeste de volver a un Mundial de básquetbol luego de más de 40 años de ausencia.

"El 11 de noviembre, adelantándome a esto, hablé con Nacho Alonso y le dije que nos estábamos jugando la vida, se venía el partido del año para la selección, le pedí que no nos pisemos en la fijación y en lo posible que no esté Nacional porque era una competencia para el público", explicó Héctor Assir, presidente de la FUBB, en una entrevista con Sport 890.

Los días y horarios de la definición de la Copa AUF Uruguay

Para que las dos semifinales de la Copa AUF Uruguay no quedaran muy separadas, el adelantamiento del partido de Nacional y Torque llevó a que también se cambiara la fecha del partido entre Juventud de Las Piedras y Danubio, del miércoles 2 de diciembre al lunes 30 de noviembre.

Se mantendrán la cancha y el horario: en el Parque Viera y a las 20:30.

Además, también se cambió el día de la final. Se iba a jugar el lunes 7 de diciembre, pero se fijó "inicialmente" para el sábado 5 en el Centenario. Todavía no está el horario confirmado, pero se sabe que será en la noche.

Con este panorama, así quedaron los días y horarios de la definición de la Copa AUF Uruguay:

Semifinales

Nacional vs Montevideo City Torque- Jueves 26 de noviembre, Estadio Landoni (Durazno), 21:30.

Juventud de Las Piedras vs Danubio- Lunes 30 de noviembre, Parque Viera, 20:30

Final: sábado 5 de diciembre, Estadio Centenario, horario a definir.