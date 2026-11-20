Peñarol logró cierta tranquilidad al ganar la Tabla Anual este jueves en el Estadio Campeón del Siglo al golear 3-0 a Cerro Largo, para pelear por las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026 y Leonel Jaime volvió a ser figura luego de mucho tiempo.

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La tranquilidad conseguida por el equipo de Diego Aguirre se debe a que luchó durante meses para ganarla antes, pero su pobrísimo desempeño en los últimos encuentros llevó a que sumara seis sin ganar y que los demás se le acercaran a la punta.

De todas maneras, en el compromiso que cerraba el Torneo Clausura, hizo lo que debía y de esa manera, consiguió un sitial de privilegio para definir el certamen más importante.

El juvenil argentino Leonel Jaime de 20 años, hacía varios partidos que no encontraba su nivel, aquel con el descolló en las canchas y deleitó a los hinchas en sus primeros compromisos.

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Tanto fue así que en el encuentro anterior (1-1 contra Defensor Sporting) y luego de 16 encuentros como titular, el técnico Diego Aguirre lo dejó en el banco de suplentes y lo hizo ingresar en el segundo tiempo.

No obstante, contra Cerro Largo regresó con su fútbol y con un verdadero golazo a su estilo, gambeteando jugadores y pegándole un zurdazo raso al primer palo del arquero rival para decretar el 2-0 transitorio a los 30 minutos.

Allí consiguió su desahogo para celebrar con sus compañeros y con los hinchas, porque él sabía que hacía tiempo que no lograba funcionar como podía.

A nivel de cancha, el gol adquiere aún mayor belleza, porque se ve la jugada que realizó de manera bien clara.

Ahora, Peñarol tendrá dos semanas para preparar más tranquilo las finales.