Nacional visita a Cerro este viernes a las 16:30 en el Estadio Luis Tróccoli por la última fecha del Torneo Clausura, partido en el que el entrenador Daniel Carreño realizará variantes en busca de una victoria para terminar lo más alto posible en la Tabla Anual .

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Para visitar a Cerro, que se juega la permanencia en esta última fecha, se espera que el entrenador Daniel Carreño realice variantes en el equipo con respecto al que jugó ante Albion en la pasada fecha.

En el arco estará nuevamente el argentino Alexis Martín Arias .

Luego, en la zaga, habrá una línea de tres en la que no estará Sebastián Coates, por llegar a cinco amarillas , ni Francisco Calvo, que volvió este jueves a Montevideo tras los amistosos con la selección de Costa Rica .

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Emiliano Ancheta Foto: Enzo Santos / FocoUy

Los tres defensas que se perfilan para jugar en el Tróccoli son Emiliano Ancheta, Agustín Rogel y Tomás Viera.

Luego, en el mediocampo, estará Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, que vuelve al equipo, Luciano González y Camilo Cándido.

Y en ataque no estará Maximiliano Gómez, quien se sintió ante Albion y tuvo que ser reemplazado, y no llegó a recuperarse. En su lugar ingresará Maximiliano Silvera junto a Tiziano Correa.

Maximiliano Silvera celebra uno de sus goles contra Ferro Carril de Salto por la Copa AUF Uruguay Foto: AUF

De esa forma, el probable equipo de Nacional ante Cerro será con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel y Tomás Viera; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González y Camilo Cándido; Maximiliano Silvera y Tiziano Correa.