El zaguero costarricense Francisco Calvo , figura de Nacional , regresó a la Ciudad Deportiva Los Céspedes este jueves, en la previa del partido de los tricolores ante Cerro de este viernes a las 16:30 en el Tróccoli por la última fecha del Torneo Clausura.

El defensa volvió de los amistosos que disputó con su selección y fue recibido por el capitán Sebastián Coates y sus compañeros, en la previa del entrenamiento vespertino que dirigirá Daniel Carreño en el predio de los albos.

Se espera que el zaguero tico esté a la orden en la convocatoria para visitar a Cerro y según su estado el DT podría incluirlo en el once inicial.

Calvo fue titular y jugó 56 minutos en la derrota 2-0 ante Ecuador y disputó los 90 minutos en la goleada 7-0 recibida por su selección ante Argentina , ambos encuentros de visitante.

Argentina goleó 7-0 a Costa Rica en una noche negra para Francisco Calvo, que llegará con lo justo al partido entre Cerro y Nacional

Maxi Gómez en duda

Los tricolores tienen la duda de si Maximiliano Gómez podrá estar a la orden luego de haber salido por una molestia en el primer tiempo del último partido ante Albion.

Nacional, que jugará luego de los partidos definitorios de este jueves, debe sumar unidades para finalizar de la mejor manera en la Tabla Anual, una de las vías para llegar a la Copa Libertadores, su gran objetivo en el cierre de año al quedar sin chances de pelear el bicampeonato.

Además, los tricolores pueden clasificar si ganan la Copa AUF Uruguay, en la que están en semifinales.

Cerro, por su parte, busca zafar del descenso, por lo que se espera un partido vibrante en el Tróccoli.