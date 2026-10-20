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Francisco Calvo pasó a ser el goleador de Nacional en el Clausura e igualó al Matías Arezo, el máximo artillero de Peñarol

“Claro que sí goleador”, le escribió Maxi Gómez en las redes, donde varios compañeros lo felicitaron por su doblete

20 de octubre de 2026 10:05 hs
Francisco Calvo festeja un gol en Nacional

Francisco Calvo festeja un gol en Nacional

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Con sus dos goles anotados este lunes ante Deportivo Maldonado, el costarricense Francisco Calvo pasó a ser el máximo goleador de Nacional en los que va del Torneo Clausura, superando a Maximiliano Gómez, quien es el tricolores que más veces marcó en toda la temporada.

El zaguero tico llegó a los 5 goles en el certamen gracias a su doblete en el 3-2 ante los fernandinos, a los que le marcó el primer gol con un gran cabezazo y el parcial 3-0, que terminó siendo el gol del triunfo, con una buena definición de zurda.

Francisco Calvo

Francisco Calvo

Su primer gol en los albos fue el recordado tanto de taco ante Peñarol en el clásico del Campeón del Siglo.

A la siguiente fecha le marcó a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central.

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El tercer tanto de Calvo en los tricolores fue el agónico gol de la remontada 3-2 ante Defensor Sporting en el Parque, otro gol que quedó en el recuerdo de los hinchas bolsos.

Y este lunes se despachó con un doblete, llegando a sus cinco tantos en Nacional.

Entre los goleadores

Calvo quedó tercero en la tabla de goleadores del Clausura junto a varios atacantes que llevan 5 goles.

Quien encabeza la tabla es Nahuel “Magia” López de Progreso con 7 tantos, seguido por Luciano Cosentino, de Wanderers, con 6.

Luego, con 5 aparecen Calvo, Álvaro López de Albion, Nahuel Da Silva de Torque y Matías Arezo, de Peñarol, quien es el máximo goleador aurinegro en el certamen.

Francisco Calvo festeja su segundo gol para Nacional con Maximiliano Gómez y Luciano Boggio ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

Francisco Calvo festeja su segundo gol para Nacional con Maximiliano Gómez y Luciano Boggio ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

Los mensajes de sus compañeros

“Parece muy fácil”, comentó en sus redes este martes por la mañana, con una de sus frases habituales en sus posteos, y sus compañeros lo felicitaron.

“Claro que sí goleador”, le escribió Maxi Gómez, quien lleva 4 goles en el Clausura y 17 en toda la temporada.

Camilo Cándido, Tiziano Correa y Gastón Martirena también le respondieron al “hombre gol”, así como también varios jugadores de la selección de Costa Rica que saludaron a su capitán y “pichichi”.

Goleadores del Torneo Clausura tras 11 fechas:

Goles Jugador Equipo
7 Nahuel López Progreso
6 Luciano Cosentino Wanderers
5 Francisco Calvo Nacional
5 Matías Arezo Peñarol
5 Nahuel Da Silva M. C. Torque
5 Álvaro López Albion
4 Renato César D. Maldonado
4 Maximiliano Gómez Nacional
4 Facundo Barceló Liverpool
4 Federico Martínez Liverpool
4 Augusto Cambón Cerro

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