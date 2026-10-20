Francisco Calvo pasó a ser el goleador de Nacional en el Clausura e igualó al Matías Arezo, el máximo artillero de Peñarol

Con sus dos goles anotados este lunes ante Deportivo Maldonado, el costarricense Francisco Calvo pasó a ser el máximo goleador de Nacional en los que va del Torneo Clausura, superando a Maximiliano Gómez, quien es el tricolores que más veces marcó en toda la temporada.
El zaguero tico llegó a los 5 goles en el certamen gracias a su doblete en el 3-2 ante los fernandinos, a los que le marcó el primer gol con un gran cabezazo y el parcial 3-0, que terminó siendo el gol del triunfo, con una buena definición de zurda.
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Su primer gol en los albos fue el recordado tanto de taco ante Peñarol en el clásico del Campeón del Siglo.
A la siguiente fecha le marcó a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central.
Francisco Calvo celebra su segundo gol para Nacional ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura
FOTO: Dante Fernández/FocoUy
El tercer tanto de Calvo en los tricolores fue el agónico gol de la remontada 3-2 ante Defensor Sporting en el Parque, otro gol que quedó en el recuerdo de los hinchas bolsos.
Y este lunes se despachó con un doblete, llegando a sus cinco tantos en Nacional.
Entre los goleadores
Calvo quedó tercero en la tabla de goleadores del Clausura junto a varios atacantes que llevan 5 goles.
Quien encabeza la tabla es Nahuel “Magia” López de Progreso con 7 tantos, seguido por Luciano Cosentino, de Wanderers, con 6.
Luego, con 5 aparecen Calvo, Álvaro López de Albion, Nahuel Da Silva de Torque y Matías Arezo, de Peñarol, quien es el máximo goleador aurinegro en el certamen.
Francisco Calvo festeja su segundo gol para Nacional con Maximiliano Gómez y Luciano Boggio ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura
FOTO: @Nacional
Los mensajes de sus compañeros
“Parece muy fácil”, comentó en sus redes este martes por la mañana, con una de sus frases habituales en sus posteos, y sus compañeros lo felicitaron.
“Claro que sí goleador”, le escribió Maxi Gómez, quien lleva 4 goles en el Clausura y 17 en toda la temporada.
Camilo Cándido, Tiziano Correa y Gastón Martirena también le respondieron al “hombre gol”, así como también varios jugadores de la selección de Costa Rica que saludaron a su capitán y “pichichi”.
Goleadores del Torneo Clausura tras 11 fechas:
|Goles
| Jugador
| Equipo
|7
|Nahuel López
|Progreso
| 6
|Luciano Cosentino
|Wanderers
| 5
|Francisco Calvo
|Nacional
| 5
|Matías Arezo
|Peñarol
| 5
|Nahuel Da Silva
|M. C. Torque
| 5
|Álvaro López
|Albion
| 4
|Renato César
|D. Maldonado
| 4
|Maximiliano Gómez
|Nacional
| 4
|Facundo Barceló
|Liverpool
| 4
|Federico Martínez
|Liverpool
| 4
|Augusto Cambón
|Cerro