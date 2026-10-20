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El penal de Francisco Calvo a Cristian Tabó en el triunfo de Nacional sobre Deportivo Maldonado y que Mathías De Armas no cobró

Mirá la gran polémica que tuvo el triunfo de Nacional sobre Deportivo Maldonado

20 de octubre de 2026 9:31 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Mathías De Armas

Mathías De Armas

Foto: Dante Fernandez/FocoUy
El tiro libre de Cristian Tabó

El tiro libre de Cristian Tabó

Foto: Dante Fernandez/FocoUy

Nacional le ganó el lunes 3-2 a Deportivo Maldonado en el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura en un partido que estuvo marcado por un penal que Mathías De Armas no cobró a favor de los fernandinos.

Ganaba Nacional 1-0, con gol de Francisco Calvo, cuando al minuto 50 Cristian Tabó entró al área y le salieron al cruce el propio Calvo y el capitán Sebastián Coates.

Esta fue la incidencia:

De Armas juzgó la conducta de Coates quien jugó primero la pelota, ganó el tranque y luego pisó a Tabó.

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Esa incidencia no fue penal porque la interpretación que hizo fue correcta ya que el contacto entre Coates y Tabó es residual, es una incidencia del juego normal donde un jugador rechaza, juega primero la pelota y luego es imposible que a tan corta distancia se pueda evitar el contacto.

Sin embargo, esa interpretación es totalmente incompleta para analizar la jugada.

Porque mientras Coates juega la pelota, al mismo tiempo, Calvo le cruza el pie a Tabó a la altura de la canilla y eso no lo desestabiliza, le impide disputar la pelota más rápido, ir más fuerte al tranque y lo termina tirando.

Y eso es penal porque ahí no hay nunca jugabilidad de pelota.

De Armas no la vio completa por lo que el error no es todo suyo.

En el VAR estaban Jonathan Fuentes y Richard Trinidad. Nunca lo llamaron para revisar la jugada porque seguramente se quedaron con que Coates jugó primero la pelota y no advirtieron la clara conducta ilícita de Calvo.

De esta forma, Deportivo Maldonado fue perjudicado y Nacional se vio favorecido en una incidencia y en un momento clave del partido.

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