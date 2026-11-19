Entregar más rápido mejores resultados a través de una agenda de cooperación técnica enfocada en mejorar las condiciones de producción y de vida de los agricultores familiares : ese fue el principal objetivo de la visita del Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) , Muhammad Ibrahim , a Montevideo, Uruguay.

Ibrahim, junto al Representante del organismo en el país, Edgar Chacón Rodríguez, y su equipo, se reunió con los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, así como con socios internacionales clave, entre ellos la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo Banco Mundial.

Con ellos, Ibrahim abordó asuntos como la sanidad animal en el país –Uruguay es el noveno mayor exportador mundial de carne bovina-, el desarrollo de energías renovables a partir de biomasa, el combate al Gusano Barredor, seguridad hídrica, fortalecimiento de la extensión rural y riesgos climáticos, entre otros, además de mecanismos para incrementar la cooperación agrícola entre la nación sudamericana y el Caribe.

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En la capital uruguaya, también, saludó a la vicepresidenta, Carolina Cosse, se reunió con la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto, y participó de la inauguración de REAF, la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar, espacio del bloque Mercosur integrado por representantes de los gobiernos y las organizaciones de la agricultura familiar de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

En el acto que reunió a las principales autoridades uruguayas y representantes de organismos internacionales, Ibrahim pidió garantizar condiciones de prosperidad para la agricultura familiar.

Agricultura familiar: actor económico estratégico

“La agricultura familiar es un actor económico estratégico. Produce alimentos, genera empleos, sostiene las economías locales y conserva conocimientos que son valiosos para el futuro. Protege semillas nativas y la diversidad agrícola, fundamental para producir alimentos variados y mejorar la nutrición. Pero las familias productoras enfrentan desafíos cada vez mayores”, dijo Ibrahim, advirtiendo sobre los riesgos que entrañan fenómenos climáticos como los provocados por El Niño y los altos costos de los fertilizantes, la energía y el transporte.

“Fortalecer la agricultura familiar no puede limitarse a reconocer su importancia. Debemos crear condiciones para que pueda producir mejor, reducir costos, ser más productivos, llegar a más y mejores mercados y obtener mayores ingresos. Ese debe ser el resultado concreto de nuestras políticas y de nuestra cooperación”, agregó el Director General del IICA.

Reunión de la REAF e intensa agenda

En la apertura de la XLV Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR, Ibrahim firmó un Memorando de Entendimiento de cooperación entre el bloque regional y el IICA, destinado a fortalecer las políticas públicas en favor de la agricultura familiar y también destacó la condición de Uruguay como uno de los países de las Américas con mayor tradición productiva y agroexportadora, instituciones técnicas consolidadas y una reconocida capacidad para incorporar innovaciones en sus sistemas productivos.

Además, dialogó con Anup Jagwani, director global de Agricultura del Grupo Banco Mundial sobre la iniciativa Agriconnect, de la que el IICA es uno de los socios, visitó la sede del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF, se reunió con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Miguel Porrúa, y con la coordinadora jefe país de FONPLATA, Carolina Vera, en encuentros dedicados al intercambio sobre proyectos conjuntos y posibilidades de articulación institucional.

La agenda del Director General incluyó también una visita a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), el mercado concentrador de alimentos más moderno de América Latina, donde fue recibido por el presidente de la institución, José Saavedra, y su secretario general, Fernando López.

La actividad permitió conocer de cerca una experiencia vinculada a la organización del abastecimiento y la comercialización de alimentos, dos componentes esenciales para mejorar la eficiencia y competitividad de las cadenas agroalimentarias.

En otra de las actividades, el Director General se reunió con autoridades del Grupo de Países Productores del Sur (GPS) y del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI), dos espacios vinculados al análisis y la proyección internacional de la región.

El intercambio puso de relieve la importancia de fortalecer la participación de los países productores de alimentos en los debates globales sobre agricultura, comercio, seguridad alimentaria y desarrollo.

La agenda también contempló una reunión de coordinación entre el IICA, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF y la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), con la participación de Miguel Guzmán, ejecutivo principal de la Dirección de Asesoramiento Técnico en Biodiversidad y Clima, y Ariel Londinsky, secretario general de FEPALE.

El encuentro estuvo dedicado a la articulación de iniciativas de cooperación vinculadas al sector lácteo, una actividad de gran importancia económica y productiva para Uruguay y otros países del continente.