Es difícil tomarse un tiempo importante para no escribir sometidos por sentimientos de incomprensión, de dolor, de impotencia. Pero para mí fue necesario hacerlo para poder darle la dimensión correcta a la vida de Gonzalo Moratorio y, dentro de esa tremenda trayectoria, a su lucha por vivir hasta el último minuto.

La mayoría de nosotros conocimos a Gonzalo durante la pandemia de COVID-19 cuando intentaba, en el momento más difícil de nuestras vidas, darnos tranquilidad para movernos de la mejor manera.

Evidentemente, este científico formado en la Udelar, y en distintos centros universitarios del mundo era capaz de conversar sobre un protocolo para volver al trabajo. Ese hombre premiado internacionalmente podía tener una charla simple sobre los cuidados extremos que había que tener, y siempre lo hacía con una sonrisa contagiosa y franca.

Conversamos varias veces en aquel momento tan complejo, y siempre estuvo dispuesto a ayudar a sobrellevar la situación. Para mí, los miembros del GACH se transformaron en héroes, pero él además lideró, junto con su colega Pilar Moreno, el desarrollo de los primeros kits nacionales de diagnóstico por PCR para detectar el virus, lo que permitió obtener resultados más rápidos.

El doctor Salinas manifestó hace pocos días algo que a mí me conmovió y me representó: “Es difícil pensar que no esté. Una persona absolutamente vital, con un gran empuje, una inteligencia enorme; pero además, una persona con convicción de que se podía, de que Uruguay podía desarrollar el test”.

Esa forma de vivir, pensar y sentir es lo que contagiaba esos niveles de esperanza que construyó. Esa maravillosa persona, con su sensibilidad social, con su forma de pensar y de sentir la vida en sociedad y la justicia, era capaz de poner todo su conocimiento y tenacidad para lograr cosas fantásticas tanto en lo científico como en lo humano.

Su compañera de vida, Natalia, lo definió perfectamente al decir que lo que emprendía lo hacía con toda la pasión posible. También es trascendente la forma en que enfrentó esta enfermedad tan dura y tan agresiva, que conocía en detalle y que decidió combatir en todos los frentes posibles; obviamente en los distintos tratamientos médicos, pero también a través de en su entrenamiento físico para llevar adelante la enfermedad de la mejor manera posible luego de cada intervención. Durante todo el proceso a veces pensábamos que teníamos que hacer algo por su estado de ánimo, pero siento que era él quien nos levantaba el ánimo a los demás.

A mí me resultó muy conmovedor cómo fue trasmitiendo el proceso del embarazo de Natalia y el hermoso nacimiento de Abril, esa bebé a quien tanto deseaba y quería, a la que dedicó cada minuto de vida posible. Ese cariño que se veía en cada mensaje nos regalaba muestras de amor que son una poesía al alma de todos y lo serán en el futuro para Abril.

Cada video peleándola, informando de la situación, siempre sin bajar los brazos, dejaba pequeñas frases para la inspiración de las personas que también la están luchando desde distintos lugares. Cada ejercicio físico era una muestra de que las luchas pagan, de que no podía haber nada que no le permitiera mejorar su modo de vida.

Así se podría decir que se construye un gran ser humano. Él mil veces sugería que, cuando ya no estuviera, el resto luchara para ser feliz.

Deseo fervientemente que este ser humano increíble, que emocionó a tanta gente y a quien se despidió en el Parlamento entre lágrimas de emoción y agradecimiento, sea recordado como el hombre que fue: no solo como el gran profesional que era, sino como una persona extraordinaria.

Escribo esto porque me tomo muy en serio la idea de que los amigos de Gonzalo deben hacerle recordar a su hija quién fue su padre y quienes simplemente fuimos compañeros en momentos difíciles también tenemos que contribuir con esa tarea para que quede en la memoria colectiva de una sociedad que no olvida a sus héroes.

Cuarenta y cuatro años son pocos, pero con la intensidad con la que los viviste son impresionantes. Gracias y hasta siempre, querido Gonzalo.

Siempre te voy a recordar con esa sonrisa extendida en toda la cara.