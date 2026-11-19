El Frente Amplio impulsa un cambio en la normativa vigente de tránsito para modificar quién tiene la preferencia de paso al doblar en una esquina . Actualmente, todo conductor que cambia de dirección o de sentido de marcha debe ceder el paso a los demás vehículos, incluso si el otro auto enfrenta un cartel de "Pare" o "Ceda el paso".

La iniciativa del oficialismo, que ya fue aprobada en comisión , establece que el conductor que gira "mantiene la preferencia de paso únicamente respecto al otro conductor que enfrenta un cartel de 'pare' o 'ceda el paso' en la misma intersección" .

El proyecto pasará ahora al plenario de la Cámara de Representantes, donde ni el Frente Amplio ni la coalición opositora cuentan con mayorías propias para asegurar su aprobación.

El diputado frenteamplista Carlos Reutor , integrante de la comisión que trató el tema, explicó a El Observador que los legisladores recibieron a diversas delegaciones vinculadas a la seguridad vial y aseguró que "básicamente el 85% de las delegaciones estaba a favor" de modificar el criterio actual.

"Este cambio es sustantivo principalmente para que pueda tener mejor funcionamiento la vía pública y sea mucho más ágil", sostuvo Reutor, quien además afirmó que la nueva redacción otorga "más garantías en el tránsito".

El rechazo de la oposición y el factor Mercosur

Desde el Partido Colorado, el diputado Mauricio Viera fundamentó el voto en contra de la oposición bajo el argumento de que la reglamentación vigente "tiene un componente fuerte que es la previsibilidad en la conducción".

"Un conductor (actualmente) cuando llega a la esquina no tiene que estar pensando en fracciones de segundo cuando hay un cartel por la transversal o no lo hay. Abrir la puerta a dos opciones es bastante riesgoso", advirtió el legislador colorado.

Viera recordó que ya había presentado otra iniciativa para reafirmar la norma actual y darle "más claridad" sin alterarla, texto que ahora llevará como proyecto alternativo al plenario de Diputados.

Además, alertó que cambiar la regla alejaría a Uruguay del criterio regional: "En el Mercosur tienen esta legislación, el que va a doblar debe ceder el paso no importa qué tipo de transversal va a tomar. Nosotros también estamos comprometiendo la circulación y el concepto de los turistas y de los que nos pueden visitar".