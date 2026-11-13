Cortes de tránsito desde este viernes en Montevideo por la San Felipe y Santiago: qué calles estarán cerradas y cómo circularán los ómnibus

La 31ª edición de la carrera San Felipe y Santiago , que se disputará este sábado 14 de noviembre a partir de las 19:00 , provocará importantes cambios en el tránsito de Montevideo , con cortes de calles, prohibiciones de estacionamiento y desvíos de varias líneas de ómnibus.

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La competencia comenzará en Plaza Virgilio, en rambla y Coimbra , y recorrerá la senda sur de la rambla hasta llegar a la intersección con bulevar Artigas.

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que los primeros cortes comenzarán este viernes 13 de noviembre y que las restricciones se intensificarán durante la tarde del sábado.

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Mapa de los cortes de tránsito por la visita del papa León XIV

La comuna recomendó evitar circular por la rambla desde las 15:00 del sábado y utilizar avenida Italia como vía alternativa.

Cortes de tránsito por la San Felipe y Santiago: horarios y calles afectadas

Los cortes comenzarán el viernes y se extenderán durante buena parte del sábado.

Viernes 13 de noviembre

Desde las 8:00: corte de rambla República de México entre Coimbra y Ciudad de Guayaquil para el armado de la zona de largada. Se mantendrá hasta aproximadamente las 23:00 del sábado. Los vecinos podrán acceder con sus vehículos, excepto entre las 18:00 y las 19:30 del día de la carrera.

Sábado 14 de noviembre

Desde las 8:00: cierre de la senda sur de rambla Presidente Wilson, entre Sarmiento y Errazquin, hasta la medianoche. El tránsito será desviado por Sarmiento. Se permitirá el acceso al Teatro de Verano y a los clubes de pesca desde esa calle.

Desde las 14:00: corte de la rambla hacia el este, entre Errazquin y Juan María Pérez. Comenzará el retiro de los vehículos que permanezcan estacionados en el circuito.

Desde las 15:00: cierre del resto del recorrido, desde Juan María Pérez hacia la largada, y de la senda norte de la rambla entre Tabaré y Juan María Sosa. El tránsito se desviará por Tabaré hacia bulevar Artigas.

Desde las 18:30: cierre por seguridad de la senda de la rambla hacia el oeste, entre Coimbra y General Paz. Se prevé liberar este tramo aproximadamente a las 19:30, una vez que todos los corredores hayan largado y los últimos hayan llegado a Rímac.

Dónde estará prohibido estacionar el sábado 14 de noviembre

Entre las 7:00 y las 22:00 del sábado estará prohibido estacionar en los siguientes puntos:

Senda sur de la rambla, desde O'Higgins y Coimbra hasta bulevar Artigas, a lo largo del circuito.

Rambla República de México, entre Ciudad de Guayaquil y Coimbra.

Senda norte de la rambla, entre bulevar Artigas y Juan María Sosa.

Senda oeste de bulevar Artigas, entre García Cortinas y la rambla.

La Intendencia advirtió que los vehículos que permanezcan estacionados en el recorrido serán retirados y trasladados a lugares cercanos.

Desvíos de ómnibus por la San Felipe y Santiago

La competencia también modificará el recorrido de varias líneas del transporte público.

Desde las 15:00 del sábado, la terminal de Kibón funcionará provisoriamente en la senda norte de la rambla, entre 26 de Marzo y Luis Alberto de Herrera.

Los principales desvíos serán:

Líneas desde Pocitos hacia terminal Kibón: Benito Blanco, 26 de Marzo y rambla.

Líneas 181, 185 y 186: Luis Alberto de Herrera, Antonio Costa y rambla.

Línea 104 hacia Carrasco, desde las 8:00: 26 de Marzo, Luis Alberto de Herrera, Rivera, Arrascaeta y Verdi, para retomar su recorrido habitual.

Línea DE1 hacia Carrasco, de 8:00 a 23:00: bulevar España, Benito Blanco, 26 de Marzo, Luis Alberto de Herrera, Rivera, Gallinal, Caramurú, Blanes Viale y Arocena, para retomar su recorrido.

Línea DE1 hacia el Centro, desde las 19:00: Arocena, Rivera, 18 de Diciembre y rambla, para continuar su recorrido habitual.

La Intendencia recomendó planificar los desplazamientos con anticipación, especialmente durante la tarde del sábado, cuando se concentrarán las mayores restricciones de circulación en la rambla de Montevideo.