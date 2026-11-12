Desarticularon una red de estafas que ofrecía autos baratos con la identidad de una automotora de Las Piedras: hay siete detenidos

La Policía desarticuló una presunta red de estafas que utilizaba la identidad de una automotora de Las Piedras , Canelones, para ofrecer vehículos a bajo precio y con facilidades de financiación . La investigación, que comenzó tras unas 60 denuncias de personas engañadas , derivó en varios allanamientos simultáneos en Montevideo y la detención de siete personas.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, los estafadores se hacían pasar por representantes de la automotora Barriola , ubicada en Las Piedras, y ofrecían automóviles a precios atractivos y con financiación accesible.

Las víctimas, interesadas en adquirir los vehículos, realizaban depósitos de entre US$ 1.000 y US$ 3.000 como seña, principalmente en cuentas de los bancos Santander y República (BROU) . Sin embargo, una vez recibido el dinero, los supuestos vendedores bloqueaban a los compradores y cortaban toda comunicación.

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La investigación estuvo a cargo de la Seccional 4ª de Las Piedras y permitió identificar a varios de los presuntos integrantes de la organización, lo que derivó en un operativo con allanamientos en distintos puntos de Montevideo.

Siete detenidos y celulares incautados durante los allanamientos

Durante los procedimientos fueron detenidos cuatro hombres de 20, 24, 25 y 37 años, todos con antecedentes penales, otros dos hombres de 23 y 47 años y una mujer de 22, estos últimos sin antecedentes.

Los efectivos también identificaron a otras personas que permanecen bajo investigación por su posible participación en las maniobras.

En los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, tarjetas de crédito y débito, chips de telefonía y comprobantes de cobranza que estaban en poder de los detenidos. Además, la Policía incautó un automóvil en el marco de la investigación por estafa.

Encontraron mercadería de contrabando y más de $ 400.000

En uno de los allanamientos, los efectivos encontraron una importante cantidad de mercadería en presunta infracción aduanera, entre ella latas de café, cajas de pasta de dientes, cigarrillos y bebidas alcohólicas, como whisky, vinos, licores, caña y vermú. También fueron incautados $ 412.500 en efectivo.

El hallazgo derivó en actuaciones por un presunto delito de contrabando, por lo que la fiscal del caso, Zapater, dispuso dar intervención a la Dirección Nacional de Aduanas y realizar el registro fotográfico de los productos incautados.

La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los detenidos en las estafas denunciadas y establecer si existen más víctimas de la maniobra.