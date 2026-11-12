El uruguayo Andrés Ferrari celebró su vuelta a las canchas en España tras ocho meses: "Volver a pisar el verde fue una sensación muy linda"

El delantero uruguayo del Sporting de Gijón de España Andrés Ferrari aseguró este jueves que, tras ocho meses de baja por lesión , volvió con ganas de tomarse "una revancha con esta camiseta" , así como con El Molinón y su hinchada.

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya ofreció hoy una rueda de prensa en la Escuela de Mareo después de su reaparición ante el Valladolid el pasado domingo, su primer partido tras la fractura de peroné que sufrió en El Molinón en marzo.

"Volver a pisar el verde fue una sensación muy linda, estoy muy contento de volver y muy emocionado cuando terminó el partido", señaló Ferrari, que lamentó igualmente la derrota del equipo en casa.

El delantero recordó que en su proceso de recuperación sufrió una "recaída ", y confirmó un viaje a Barcelona en el que consultó a "un especialista con el que contactó el club" para valorar su situación, un momento que calificó de "muy duro".

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Ferrari admitió que físicamente le costará "un poco más" tras tanto tiempo de inactividad, aunque aseguró que se siente "preparado" y que trabaja para "poder jugar todos los partidos" e incluso "ser titular", algo que supeditó a la decisión del cuerpo médico y del técnico.

El uruguayo reconoció que el equipo está "en el debe" en casa, también influido por "la presión que mete El Molinón", pero dando valor al "apoyo que da la afición". De todas formas, se mostró convencido de que "esa situación en casa se va a revertir pronto".

"Si seguimos haciendo el trabajo bien y seguimos por este camino vamos a terminar peleando alto", afirmó sobre el objetivo del Sporting en la temporada

La rueda de prensa tuvo lugar tras un nuevo entrenamiento del conjunto rojiblanco en su preparación del duelo del sábado ante la Real Sociedad B.

FUENTE: EFE