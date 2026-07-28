El campeón del mundo sub 20 con Uruguay Andrés Ferrari regresa a Sporting de Gijón; mirá su divertida presentación

El Sporting de Gijón oficializó este martes el regreso del delantero uruguayo Andrés Ferrari, que se incorpora cedido por el Sint-Truiden belga con una opción de compra que se convertirá en obligatoria si se cumplen "determinadas condiciones" con vistas a la temporada 2026-2027.

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El futbolista uruguayo, nacido el 3 de enero de 2003 y formado en Defensor Sporting, fichó por Villarreal en 2023 a cambio de 2,5 millones de euros, club en el que compitió con el filial y sumó experiencia en la Segunda División española.

Andrés Ferrari vuelve a Sporting Ferrari pasó posteriormente cedido al Sint-Truiden belga, conjunto que adquirió su ficha en propiedad en el verano de 2025 por 2,5 millones de euros.

El delantero ya jugó cedido en el Sporting -también de LaLiga Hypermotion (Segunda)- el pasado curso desde el mes de enero, periodo en el que disputó siete partidos y anotó dos dianas, si bien sufrió una fractura de peroné en la acción en la que marcó su segundo gol como rojiblanco que le dejó sin competir los últimos dos meses y medio de liga.