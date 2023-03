Andrés Ferrari: los 9 que admira, la revancha que busca y los largos viajes desde Sauce

Andrés Ferrari llegó a la cancha del Comando del Ejército, donde funciona la escuelita de Defensor Sporting, como tantos niños que son invitados a probarse en la fábrica de donde salen los talentos del violeta. No le costó mucho convencer a los entrenadores. "Se jugaba un partido contra Australia y yo entré en el tercer equipo. La primera pelota que toqué metí un cocazo que hasta el día de hoy no me olvido más". Fue gol y aquello fue como amor a primera vista.

Ferrari, generación 2003 y con 20 años ya cumplidos, ya suma 10 goles en el primer equipo violeta en 28 partidos.

El viernes pasado, en la octava fecha del Torneo Apertura, le hizo dos en la goleada a Plaza Colonia.

Pero el camino recorrido a este presente tan venturoso como prometedor, estuvo lleno de obstáculos. La vaquita para ir en camioneta a la escuelita. La distancia de los viajes a cada jornada de entrenamiento. Largas temporadas como jugador de recambio sin mayor protagonismo. El golpe de ser bajado a Tercera. El dolor de quedar afuera de un Sudamericano sub 20 con Uruguay.

Todo empezó en Sauce, la pequeña ciudad del departamento de Canelones donde nació y vive con sus padres y dos hermanos. Con seis años, empezó a jugar al fútbol sala en el Club BBC y a los siete pasó al baby fútbol, en Sportivo Artigas.

Un captador del club lo descubrió y con Rubens "Pocho" Navarro, su primer representante, lo llevaron a la escuelita de Defensor Sporting. Con el tiempo, Navarro le vendió el 50% de su representación al grupo empresarial español Allairon.

La generación 2003 de Defensor Sporting ganó tres campeonatos consecutivos en juveniles: sub 15 en 2018, sub 16 en 2019 y sub 17 en 2020.

"Todos los primeros años fui suplente. Diego Abreu era el titular. Cuando llegué a Cuarta, Nathaniel Revetria me dio la confianza de ser titular, me puso de 9 con Diego e hicimos goles de todos los colores", reveló el centrodelantero a Referí.

En su primer año de Cuarta (sub 19), el campeón fue Peñarol. "Perdimos el campeonato y la chance de ir a la Libertadores sub 20 por un gol. En la última fecha les teníamos que ganar por dos goles y les ganamos 2-1, hice el segundo, pero no alcanzó".

En 2022, Héctor "Samanta" Rodríguez lo promovió al primer equipo. Debutó en un amistoso con Danubio y luego jugó ante Estudiantes de La Plata. Pero cuando Marcelo Méndez asumió la conducción técnica del primer equipo fue bajado a Tercera.

Duró poco en esa división. Sus grandes actuaciones en los amistosos de la selección sub 20 y sus goles en Tercera, llevaron a Méndez a llamarlo al primer equipo. Debutó oficialmente el 29 de mayo contra Deportivo Maldonado al entrar por Maximiliano Juambeltz a los 86' en la 14ª fecha del Torneo Apertura.

Méndez le confió la titularidad en la Copa AUF Uruguay donde marcó ante River Plate, Liverpool y a Progreso, donde hizo dos goles en la única fase a ida y vuelta del certamen. En la final contra el milagroso La Luz fue clave en el agónico gol del triunfo, que terminó siendo de Edgar Martínez, en contra.

En cinco partidos por la Copa hizo cuatro goles. Fue el artillero del torneo.

"Defensor Sporting se merece estar donde está, peleando el campeonato y estamos dando lo mejor de nosotros para intentar lograrlo. Nos costó el arranque, la pretemporada fue dura, se nos fue la línea de cuatro final y necesitábamos partidos para sentir una conexión como equipo", analizó el delantero.

"Defensor Sporting te exige pelear todo y el objetivo ahora es el Apertura. Ver qué pasa en el clásico e ir por los tres puntos contra Racing", agregó.

La vaquita para pagar una camioneta

Los 35 kilómetros que separan Sauce de Montevideo nunca fueron un impedimento para que Ferrari iniciara su camino futbolero.

En sus años de escuelita, Ferrari llegaba en una camioneta junto a los tres niños con los que se fue a probar al club. Uno era de Canelones, otro de Progreso y el restante, Diego Castrillo, de Cerrillos. Castrillo está actualmente en Tercera, es extremo y es el jugador con el que Ferrari se entiende de memoria.

"Defensor Sporting nos daba un viático y entre nuestros padres contrataban a un chofer que nos pasaba a buscar y nos traía. Una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta", rememoró.

El camino al Complejo Arsuaga, en Camino Pichincha y Camino Carrasco era más lejano aún. Se cubría con un 6R6 Casanova que lo dejaba en 8 de Octubre y Pan de Azúcar y ahí se tomaba el 109. Dos horas de ida. Dos de vuelta.

Ahí jugó casi siempre de 9 pero también alternó como volante o extremo. "En la tele dicen que mido 1,90, pero en realidad soy 1,83, 1.84", dijo.

El gol que lo metió rápido en la consideración del hincha fue el que le hizo a Danubio, de pecho, en el Intermedio del año pasado. En el actual Apertura suma cinco goles y está segundo detrás de Matías Arezo (siete con Peñarol).

Hay datos que a Ferrari se le escapan, como el día del debut o el de algunos goles hechos en formativas. Pero con Uruguay tiene clarísimo que lleva 13 goles en 750 minutos con la sub 20.

Sin embargo, quedó afuera de la lista que disputó el Sudamericano en Colombia lo que representó el golpe más duro de su joven carrera. "Me esguincé el tobillo en un amistoso que le ganamos a Chile en el Parque Central. En la selección estaba muy fresco lo de Ronald Araujo en el Mundial y no querían llevar a un jugador lesionado. Uno días antes del viaje de la selección yo estaba jugando un amistoso con Vélez Sarsfield, pero ya habían tomado la decisión de no llevarme. Ya pasó, ahora estoy muy enfocado en ganarme un lugar en el Mundial".

Ferrari afirmó que sus ídolos eran Luis Suárez y Robert Lewandowski, que actualmente mira a Erling Haaland pero que su gran referente lo tiene al lado día a día, práctica a práctica y partido a partido: el Chino Álvaro Navarro. "Es un monstruo, me habla, me aconseja y cuando entra, siempre le queda una. Un fenómeno".

Otro consejo que supo escuchar fue el de su padre: "Siempre me dijo que aproveche, que cuando él era chico su padre no lo dejó dedicarse al fútbol". Y así crece Ferrari, mirando para adelante sin olvidarse del pasado: "Fue un sacrificio que valió la pena". Y el camino recién empieza.