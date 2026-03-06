Dólar
Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 2-1 sobre Celta de Vigo por LaLiga de España

El uruguayo fue el autor del gol de la agónica victoria en el minuto 90+4 en el Estadio Balaídos

6 de marzo 2026 - 19:52hs
El mediocampista de Real Madrid Federico Valverde celebra su gol, segundo del equipo blanco, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Celta de Vigo y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de Balaídos, en Vigo, junto a Vinícius Jr.

El mediocampista de Real Madrid Federico Valverde celebra su gol, segundo del equipo blanco, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Celta de Vigo y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de Balaídos, en Vigo, junto a Vinícius Jr.

FOTO: EFE

El volante uruguayo Federico Valverde volvió a jugar como volante en Real Madrid, en el partido que este viernes le ganaron de visitante 2-1 a Celta de Vigo por la fecha 27 de LaLiga de España.

De esta manera, y con un encuentro de más jugado, Real Madrid quedó a 1 punto de los catalanes que juegan este sábado como visitantes de Athletic de Bilbao.

Las críticas a Federico Valverde

Luego de terminado el partido y de consumada la victoria de Real Madrid sobre Celta de Vigo, que le da un poco más de aire para ir en busca de la punta de LaLiga de España, los medios españoles opinaron sobre los jugadores.

Federico Valverde tuvo buenas críticas por parte de los principales diarios deportivos.

El diario Marca escribió como título: "Valverde rescata al Madrid en el 94". Y luego desgranó su partido: Primera parte: muy pendiente de las ayudas a Trent en defensa y el empate de Celta explica el motivo de su especial atención para proteger al inglés. Con el balón, metiéndose por dentro para dar más opciones en la circulación de balón y sumar efectivos para asociarse. Se le marchó alto un disparo desde la frontal. Nota del primer tiempo: 6".

"Segunda parte: el capitán encontró el premio del gol del triunfo en la última jugada del partido. El Madrid nunca se rinde y Valverde nunca lo hace. Gran trabajo en muchas facetas del juego. Dio la cara en todo momento y no se ahorró ni un gramo de energía. Nota final: 7", agrega.

Por su parte, el diario AS de Madrid, fue por el mismo camino.

"Valverde: Salvador, por espíritu y por garra. Su chutazo con el alma en el minuto 94 le dio dos puntos (más porque se llevaba uno por el empate transitorio) al Madrid", escribieron.

